Почему Германия отпустила российского убийцу Красикова — заявление Шольца

Немецкий лидер Олаф Шольц продолжает активно отстаивать свое решение относительно обмена осужденного российского убийцы Вадима Красикова.
Главные тезисы
- Олаф Шольц называет решение об освобождении российского убийцы Вадима Красикова "нелегким", однако необходимым.
- Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц считает, что это было "соглашение с дьяволом ради человечности".
- Марк Бушманн, глава Министерства юстиции ФРГ, отмечает, что Красикова был депортирован, а не помилован.
Шольц назвал решение об освобождении Красикова — "нелегким"
Канцлер ФРГ вечером 1 августа лично встретил в аэропорту самолет с освобожденными из России заключенными.
Чтобы встретить 13 спасенных пленников путинского режима Олаф Шольц решил прервать свой летний отпуск.
По словам немецкого лидера, многие из заключенных опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому власти Германии делали все возможное, чтобы их спасти и вернуть домой.
Журналисты также попросили Олафа Шольца прокомментировать освобождение россиянина Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине чеченского командира Зелимхана Хангошвили.
Канцлер ФРГ заявил, что это решение не было легким.
Как другие представители властей Германии комментируют это решение
Что важно понимать, решение по Красикову приняла коалиция совместно после тщательного обсуждения и анализа ситуации.
Лидер оппозиции Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ хотели спасти жизнь своих граждан, поэтому были вынуждены идти на жертвы.
По словам представителя социал-демократов Михаэля Рота, "иногда приходится заключать соглашение с дьяволом ради человечности".
А глава Министерства юстиции Марко Бушманн назвал освобождение Красикова "болезненными уступками".
Он также обратил внимание на то, что агента ФСБ РФ не помиловали, а депортировали.
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