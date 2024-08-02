Почему Германия отпустила российского убийцу Красикова — заявление Шольца

Шольц назвал решение об освобождении Красикова — "нелегким"

Канцлер ФРГ вечером 1 августа лично встретил в аэропорту самолет с освобожденными из России заключенными.

Чтобы встретить 13 спасенных пленников путинского режима Олаф Шольц решил прервать свой летний отпуск.

По словам немецкого лидера, многие из заключенных опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому власти Германии делали все возможное, чтобы их спасти и вернуть домой.

Журналисты также попросили Олафа Шольца прокомментировать освобождение россиянина Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Канцлер ФРГ заявил, что это решение не было легким.

Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы. Олаф Шольц Канцлер Германии

Das ist ein besonderer Moment. Alle sind wohlbehalten angekommen. In den ausführlichen Gesprächen mit den Befreiten haben viele erzählt, dass nicht mal sie mit einer Freilassung gerechnet haben. Sie sind überwältigt, plötzlich in Freiheit zu sein. (1/2) pic.twitter.com/feB4cGIeCe — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 1, 2024

Как другие представители властей Германии комментируют это решение

Что важно понимать, решение по Красикову приняла коалиция совместно после тщательного обсуждения и анализа ситуации.

Лидер оппозиции Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ хотели спасти жизнь своих граждан, поэтому были вынуждены идти на жертвы.

По словам представителя социал-демократов Михаэля Рота, "иногда приходится заключать соглашение с дьяволом ради человечности".

А глава Министерства юстиции Марко Бушманн назвал освобождение Красикова "болезненными уступками".

Он также обратил внимание на то, что агента ФСБ РФ не помиловали, а депортировали.