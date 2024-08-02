Чому Німеччина відпустила російського вбивцю Красікова — заява Шольца
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Чому Німеччина відпустила російського вбивцю Красікова — заява Шольца

Шольц
Джерело:  Spiegel

Німецький лідер Олаф Шольц продовжує активно відстоювати своє рішення щодо обміну засудженого російського вбивці Вадима Красікова.

Головні тези:

  • Олаф Шольц називає рішення про звільнення російського вбивці Вадима Красікова “нелегким”, однак необхідним.
  • Лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що це була “угода з дияволом заради людяності”.
  • Марко Бушманн, глава Міністерства юстиції ФРН, наголошує, що Красікова був депортований, а не помилуваний.

Шольц назвав рішення про звільнення Красікова — “нелегким”

Канцлер ФРН ввечері 1 серпня особисто зустрів в аеропорту літак зі звільненими з Росії ув’язненими.

Щоб зустріти 13 врятованих бранців путінського режиму Олаф Шольц вирішив перервати свою літню відпустку.

За словами німецького лідера, багато з ув’язнених побоювалися за своє здоров'я і життя, тому влада Німеччини робила все можливе, щоб їх врятувати та повернути додому.

Журналісти також попросили Олафа Шольца прокоментувати звільнення росіянина Красікова, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство у Берліні чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

Канцлер ФРН заявив, що це рішення не було легким.

Нікому не було легко прийняти рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років в’язниці.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

Як інші представники влади Німеччини коментують це рішення

Що важливо розуміти, рішення щодо Красікова ухвалила коаліція спільно після ретельного обговорення та аналізу ситуації.

Лідер опозиції Фрідріх Мерц заявив, що влада ФРН мала на меті врятувати життя своїх громадян, тому була змушена йти на жертви.

За словами представника соціал-демократів Міхаеля Рота, “іноді доводиться укладати угоду з дияволом заради людяності". 

А глава Міністерства юстиції Марко Бушманн назвав звільнення Красікова “болючими поступками”.

Він також звернув увагу на те, що агента ФСБ РФ не помилували, а депортували.

Як міністр юстиції, я несу відповідальність за одну особливо гірку поступку, — заявив Марко Бушманн.

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