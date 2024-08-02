Захід та Росія проводили таємні переговори понад 2 роки

Як вдалося дізнатися журналістам, великий обмін ув’язненими 1 серпня 2024 року — це результат таємних перемовин між Заходом та Москвою, які розпочалися ще понад 2 роки тому.

Як США та союзники домовлялися про обмін з Росією

Інсайдери видання розповідають, що Кремль був готовий до переговорів протягом кількох місяців після затримання американської баскетболістки Бріттні Грінер у Росії в лютому 2022 року.

Москва багато разів зверталися до Білого дому з пропозицією обміняти Грінер та колишнього морського піхотинця США Пола Уілана, засудженого в РФ за шпигунство, в рамках угоди щодо звільнення російського кілера Вадима Красікова.

Однак влада США відкинула цю пропозицію, адже Красіков відбував довічне ув'язнення в Німеччині.

Згодом стало відомо, що Грінер обміняли в грудні 2022 року на торговця зброєю Віктора Бута.

На цьому тлі тривали перемовини між Вашингтоном та Берліном. Пропонувалося: якщо Німеччина відпустить Красікова, то отримає натомість російського опозиціонера Олексія Навального.

Переговори щодо цього відбувалися й на високому рівні — безпосередньо між американським та німецьким лідерами — Джо Байденом та Олафом Шольцом.

Вони навіть змогли досягти попередньої домовленості про угоду, що включала звільнення Красікова.

Однак 16 лютого 2024 року Навальний помер у арктичній колонії, й Німеччина знову втратила інтерес до ідеї обміну.

Байден зміг вдруге вмовити Шольца

Кілька місяців тому очільник Білого дому надіслав листа канцлеру ФРН, в якому описав складну потенційну угоду.

Після цього Олаф Шольц дав зрозуміти Штатам, що готовий відпустити Красікова.

Вашингтон передав свою нову пропозицію Москві, а потім став чекати, після чого з Росії почали надходити обнадійливі сигнали: розпочалися, а потім були прискорені судові процеси над Гершковичем і Курмашоовою. Поширити

Лише два тижні тому стало відомо, що Путін дав згоду на обмін ув’язненими.