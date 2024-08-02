Захід та Росія проводили таємні переговори понад 2 роки

Як вдалося дізнатися журналістам, великий обмін ув’язненими 1 серпня 2024 року — це результат таємних перемовин між Заходом та Москвою, які розпочалися ще понад 2 роки тому.
Головні тези:
- США та союзники влаштовували дипломатичні маневри щодо обміну ув’язненими з Росією.
- Також відбувалися переговори на високому рівні між американським та німецьким лідерами стосовно звільнення російського опозиціонера Олексія Навального
- Підготовка до обміну відбувалась навіть на тлі краху політичного майбутнього президента США Джо Байдена.
Як США та союзники домовлялися про обмін з Росією
Інсайдери видання розповідають, що Кремль був готовий до переговорів протягом кількох місяців після затримання американської баскетболістки Бріттні Грінер у Росії в лютому 2022 року.
Москва багато разів зверталися до Білого дому з пропозицією обміняти Грінер та колишнього морського піхотинця США Пола Уілана, засудженого в РФ за шпигунство, в рамках угоди щодо звільнення російського кілера Вадима Красікова.
Однак влада США відкинула цю пропозицію, адже Красіков відбував довічне ув'язнення в Німеччині.
Згодом стало відомо, що Грінер обміняли в грудні 2022 року на торговця зброєю Віктора Бута.
На цьому тлі тривали перемовини між Вашингтоном та Берліном. Пропонувалося: якщо Німеччина відпустить Красікова, то отримає натомість російського опозиціонера Олексія Навального.
Переговори щодо цього відбувалися й на високому рівні — безпосередньо між американським та німецьким лідерами — Джо Байденом та Олафом Шольцом.
Вони навіть змогли досягти попередньої домовленості про угоду, що включала звільнення Красікова.
Однак 16 лютого 2024 року Навальний помер у арктичній колонії, й Німеччина знову втратила інтерес до ідеї обміну.
Байден зміг вдруге вмовити Шольца
Кілька місяців тому очільник Білого дому надіслав листа канцлеру ФРН, в якому описав складну потенційну угоду.
Після цього Олаф Шольц дав зрозуміти Штатам, що готовий відпустити Красікова.
Лише два тижні тому стало відомо, що Путін дав згоду на обмін ув’язненими.
Журналісти звертають увагу на те, що підготовка до обміну відбувалась навіть тоді, коли політичне майбутнє президента Байдена розвалювалося на очах.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-