У Росії на тлі масованої атаки дронів по місту Суджа у Курській області почали панічно заявляти про нібито прорив кордону з боку України.

Що росіяни кажуть про нібито прорив кордону у Курській та Бєлгородській областях

Перед поширенням заяв про нібито прорив кордону у Бєлгородській та Курській областях місцева влада заявляла про потужну атаку по місту Суджа, яке розташовується неподалік кордону із Сумською областю.

За словами виконуючого обов’язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, нібито внаслідок атаки дронів поранення отримали п’ятеро осіб, сильних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків.

У той же час у Курську через атаку дронів зупинився рух громадського транспорту.

В міноборони країни-агресорки заявили про нібито збиття 13 дронів над територією Курської області і ще 9 - на Бєлгородщині.

Між тим російські Telegram-канали активно поширюють кадри із наслідками руйнувань у Суджі.

Зокрема, Telegram-канал Mash вже почав заявляти про нібито якусь українську ДРГ, яка, мовляв, у складі близько 100 бійців та за підтримки важкої техніки приблизно о 9-й ранку спробувала зайти на територію РФ" у Суджанському районі.

Також, мовляв, була спроба зайти у Коренівський район. Пропагандисти кажуть, що "прориву не було допущено".

В. о. губернатора Курської області стверджує, що "здійснити прорив українським військам" не дають російські прикордонники.

Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону, - заявляє Смирнов. Поширити

Натомість російські воєнкори кажуть, що, мовляв, "ЗСУ прямують у бік Гончарівки Суджанського району" на важкій техніці.

Крім того, згодом роспабліки почали писати й про спроби прориву кордону й у Бєлгородській області. Але подробиць щодо цього поки немає.

Що кажуть стосовно цього в Україні

Наразі з боку України не надходило жодних підтверджень тому, що бої точаться в прикордонні Курської області.

Натомість губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгородській області безпілотники атакували селище Ясні Зорі. Там нібито згоріли кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.