В России на фоне массированной атаки дронов по городу Суджа в Курской области начали панически заявлять о якобы прорыве границы со стороны Украины.
Главные тезисы
- Массированная атака дронов в городе Суджа, Курской области, вызвала панику и обсуждение якобы прорыва границы со стороны Украины.
- Российские власти заявляют об атаке на Курскую и Белгородскую области, предпринимая меры для защиты границы.
- Пока украинские официальные источники не подтвердили информацию о боевых действиях.
- И. о. губернатора Курской области сообщил о ранениях и разрушениях от атак дронов, при этом российские силы обороны утверждают о несанкционированных попытках прорыва границы.
- Украинские источники не подтверждают боевых действий в Курской области.
Что россияне говорят о якобы прорыве границы в Курской и Белгородской областях
Перед распространением заявлений о якобы прорыве границы в Белгородской и Курской областях местные власти заявляли о мощной атаке по городу Суджа, который располагается недалеко от границы с Сумской областью.
По словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы в результате атаки дронов ранения получили пять человек, сильные повреждения получили несколько жилых домов.
В то же время в Курске из-за атаки дронов остановилось движение общественного транспорта.
В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы сбитии 13 дронов над территорией Курской области и еще 9 – на Белгородщине.
Между тем, российские Telegram-каналы активно распространяют кадры с последствиями разрушений в Судже.
В частности, Telegram-канал Mash уже начал заявлять о якобы какой-то украинской ДРГ, которая, мол, в составе около 100 бойцов и при поддержке тяжелой техники примерно в 9 утра попыталась зайти на территорию РФ в Суджанском районе.
Также была попытка зайти в Кореневский район. Пропагандисты говорят, что "прорыв не был допущен".
И. о. губернатора Курской области утверждает, что "совершить прорыв украинским войскам" не дают российские пограничники.
В то же время российские военкоры говорят, что, мол, "ВСУ направляются в сторону Гончаровки Суджанского района" на тяжелой технике.
Кроме того, впоследствии расследования начали писать и о попытках прорыва границы и в Белгородской области. Но подробностей на этот счет пока нет.
Что говорят по этому поводу в Украине
Со стороны Украины не поступало никаких подтверждений тому, что бои ведутся в приграничные Курской области.
В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зари. Там якобы сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.
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