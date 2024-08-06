В России жалуются на прорыв границы в Курской и Белгородской областях
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России жалуются на прорыв границы в Курской и Белгородской областях

Последствия атаки дронов по Судже
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Источник:  online.ua

В России на фоне массированной атаки дронов по городу Суджа в Курской области начали панически заявлять о якобы прорыве границы со стороны Украины.

Главные тезисы

  • Массированная атака дронов в городе Суджа, Курской области, вызвала панику и обсуждение якобы прорыва границы со стороны Украины.
  • Российские власти заявляют об атаке на Курскую и Белгородскую области, предпринимая меры для защиты границы.
  • Пока украинские официальные источники не подтвердили информацию о боевых действиях.
  • И. о. губернатора Курской области сообщил о ранениях и разрушениях от атак дронов, при этом российские силы обороны утверждают о несанкционированных попытках прорыва границы.
  • Украинские источники не подтверждают боевых действий в Курской области. 

Что россияне говорят о якобы прорыве границы в Курской и Белгородской областях

Перед распространением заявлений о якобы прорыве границы в Белгородской и Курской областях местные власти заявляли о мощной атаке по городу Суджа, который располагается недалеко от границы с Сумской областью.

По словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы в результате атаки дронов ранения получили пять человек, сильные повреждения получили несколько жилых домов.

В то же время в Курске из-за атаки дронов остановилось движение общественного транспорта.

В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы сбитии 13 дронов над территорией Курской области и еще 9 – на Белгородщине.

Между тем, российские Telegram-каналы активно распространяют кадры с последствиями разрушений в Судже.

В частности, Telegram-канал Mash уже начал заявлять о якобы какой-то украинской ДРГ, которая, мол, в составе около 100 бойцов и при поддержке тяжелой техники примерно в 9 утра попыталась зайти на территорию РФ в Суджанском районе.

Также была попытка зайти в Кореневский район. Пропагандисты говорят, что "прорыв не был допущен".

И. о. губернатора Курской области утверждает, что "совершить прорыв украинским войскам" не дают российские пограничники.

Сегодня из Суджанского и Кореновского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыв границы, – заявляет Смирнов.

В то же время российские военкоры говорят, что, мол, "ВСУ направляются в сторону Гончаровки Суджанского района" на тяжелой технике.

Кроме того, впоследствии расследования начали писать и о попытках прорыва границы и в Белгородской области. Но подробностей на этот счет пока нет.

Что говорят по этому поводу в Украине

Со стороны Украины не поступало никаких подтверждений тому, что бои ведутся в приграничные Курской области.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зари. Там якобы сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.

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