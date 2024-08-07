Російські окупанти закрили пункт пропуску "Колотилівка — Покровка" на кордоні Сумщини

Через цей пункт українці могли виїхати з окупованих Росією територій.

Пункт пропуску "Колотилівка — Покровка" припинив роботу

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 6 серпня закрито пропускний пункт “Колотилівка-Покровка”.

Пропускний пункт був єдиним місцем прямого перетину кордону між Україною та РФ в бік України.

Закриття пункту пропуску пов'язане з посиланням обстрілів Сумщини. Наразі невідомо коли та чи пункт пропуску буде відкрито.

Андрющенко зазначив, що наразі для виїзду досі залишаються доступними два шляхи:

окупована територія — територія Росії — Білорусь-Польша.

окупована територія — територія Росії — країни Балтії.

Що відбувається на кордоні з РФ

6 серпня уперше стало відомо, що на кордоні з Росією розпочалися бої між ЗСУ та російськими загарбниками.

Після цього кремлівські провоєнні канали заявили, що українські сили змогли прорвати кордон, однак Генштаб ЗСУ цю інформацію досі не підтверджував.

Міністерство оборони Росії увечері 6 серпня почало стверджувати, що "противник намагався прорватися", проте "війська зазнали значних втрат і відступили".

Згодом російське оборонне відомство видалило цей фрагмент зі своєї офіційної заяви.

Увечері т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що на кордоні зберігається напружена ситуація, тривають бої.