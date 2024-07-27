Армия РФ обстреляла из РСЗО Глухов в Сумской области — погиб ребенок, много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из РСЗО Глухов в Сумской области — погиб ребенок, много раненых

Сумская ОВА
Глухов
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27 июля российские войска обстреляли Глухов Сумской области реактивными системами залпового огня. Пострадали 14 человек, среди них шестеро детей. Один мальчик скончался в больнице после полученного ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла Глухов в Сумской области, приведя к гибели ребенка и ранениям множества людей.
  • Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов войны и умышленного убийства на территории Украины.
  • Атаки и обстрелы российских войск на приграничные районы Сумщины продолжаются, вызывая трагические последствия для мирного населения.

Россия обстреляла Глухов — погиб ребенок

Сегодня, 27 июля, враг, применив реактивные системы залпового огня, обстрелял Глуховскую громаду. Зафиксировано 12 взрывов. В результате обстрела предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 — дети.

Об этом сообщила в 15:30 Сумская ОВА.

В ОВА уточнили, что одна женщина и ребенок в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия атаки уточняются. На месте обстрела работают аварийно-спасательные службы.

Глухов после российского обстрела

Позже стало известно, что в больнице скончался 14-летний мальчик, который получил ранение в результате обстрела центра Глухова.

В Глуховскую больницу всего обратилось 14 пострадавших из них 7 детей. Один ребенок погиб. Остальные пострадавшие — разная степень тяжести, им оказывается медицинская помощь.

По данным прокуратуры, повреждения получили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ приграничных районов Сумщины

По информации представителей Сумской ОВА, российские оккупанты с дронов сбросили взрывчатку на территории Юнаковской общины.

Из-за вражеской атаки погиб один местный житель.

Кроме этого, российские военные преступники обстреляли территорию общины из минометов и артиллерии. Также днем из минометов была обстреляна Зноб-Новгородская община.

В результате погибли три человека, и еще один был ранен.

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