Армия РФ обстреляла из РСЗО Глухов в Сумской области — погиб ребенок, много раненых

27 июля российские войска обстреляли Глухов Сумской области реактивными системами залпового огня. Пострадали 14 человек, среди них шестеро детей. Один мальчик скончался в больнице после полученного ранения.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Глухов в Сумской области, приведя к гибели ребенка и ранениям множества людей.
- Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов войны и умышленного убийства на территории Украины.
- Атаки и обстрелы российских войск на приграничные районы Сумщины продолжаются, вызывая трагические последствия для мирного населения.
Россия обстреляла Глухов — погиб ребенок
Об этом сообщила в 15:30 Сумская ОВА.
В ОВА уточнили, что одна женщина и ребенок в тяжелом состоянии.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия атаки уточняются. На месте обстрела работают аварийно-спасательные службы.
Позже стало известно, что в больнице скончался 14-летний мальчик, который получил ранение в результате обстрела центра Глухова.
По данным прокуратуры, повреждения получили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Что известно о последствиях обстрелов армией РФ приграничных районов Сумщины
По информации представителей Сумской ОВА, российские оккупанты с дронов сбросили взрывчатку на территории Юнаковской общины.
Кроме этого, российские военные преступники обстреляли территорию общины из минометов и артиллерии. Также днем из минометов была обстреляна Зноб-Новгородская община.
В результате погибли три человека, и еще один был ранен.
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