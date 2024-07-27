Армія РФ обстріляла з РСЗВ Глухів на Сумщині — загинула дитина, багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з РСЗВ Глухів на Сумщині — загинула дитина, багато поранених

Сумська ОВА
Глухів
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27 липня російські війська обстріляли Глухів Сумської області реактивними системами залпового вогню. Постраждало 14 осіб, серед них шестеро дітей. Один хлопчик помер у лікарні після отриманого поранення.

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла місто Глухів на Сумщині реактивними системами залпового вогню.
  • У результаті обстрілу 14 осіб отримали поранення, серед них шестеро дітей.
  • Один із постраждалих, 14-річний хлопчик, помер у лікарні від отриманих поранень.
  • Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством на території України.
  • Російська армія продовжує здійснювати обстріли та ворожі атаки на мирне населення прикордонних районів Сумщини, що призводить до трагічних наслідків.

Росія обстріляла Глухів — загинула дитина

Сьогодні, 27 липня, ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду. Зафіксовано 12 вибухів. Внаслідок обстрілу попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 — діти.

Про це повідомила о 15.30 Сумська ОВА.

В ОВА уточнили, що одна жінка і дитина у важкому стані.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки атаки уточнюються. На місці обстрілу працюють аварійно-рятувальні служби.

Глухів після російського обстрілу

Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 14-річний хлопчик, який зазнав поранення внаслідок обстрілу центру Глухова.

До Глухівської лікарні загалом звернулося 14 постраждалих із них 7 дітей. Одна дитина загинула. Решта постраждалих — різного ступеня важкості, їм надається медична допомога.

За даними прокуратури, пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ прикордонних районів Сумщини

За інформацією представників Сумської ОВА, російські окупанти з дронів скинули вибухівку на території Юнаківської громади.

Через ворожу атаку загинув один місцевий житель.

Окрім цього російські військові злочинці обстріляли територію громади з мінометів та артилерії. Також вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду.

В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.

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