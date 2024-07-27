Армія РФ обстріляла з РСЗВ Глухів на Сумщині — загинула дитина, багато поранених

27 липня російські війська обстріляли Глухів Сумської області реактивними системами залпового вогню. Постраждало 14 осіб, серед них шестеро дітей. Один хлопчик помер у лікарні після отриманого поранення.

Росія обстріляла Глухів — загинула дитина

Сьогодні, 27 липня, ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду. Зафіксовано 12 вибухів. Внаслідок обстрілу попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 — діти. Поширити

Про це повідомила о 15.30 Сумська ОВА.

В ОВА уточнили, що одна жінка і дитина у важкому стані.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки атаки уточнюються. На місці обстрілу працюють аварійно-рятувальні служби.

Глухів після російського обстрілу

Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 14-річний хлопчик, який зазнав поранення внаслідок обстрілу центру Глухова.

До Глухівської лікарні загалом звернулося 14 постраждалих із них 7 дітей. Одна дитина загинула. Решта постраждалих — різного ступеня важкості, їм надається медична допомога. Поширити

За даними прокуратури, пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ прикордонних районів Сумщини

За інформацією представників Сумської ОВА, російські окупанти з дронів скинули вибухівку на території Юнаківської громади.

Через ворожу атаку загинув один місцевий житель. Поширити

Окрім цього російські військові злочинці обстріляли територію громади з мінометів та артилерії. Також вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду.