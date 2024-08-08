Солдати РФ атакували школу на Сумщині. Загинуло двоє людей, серед них дитина

8 серпня російські війська завдали удару КАБами по селу Могриця Сумського району. Вони поцілили у сільську школу.

Армія РФ вбила двох людей на Сумщині

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, серед загиблих брат і сестра, 22 і 6 років, які перебували на подвір'ї школи.

На жаль, у нас є загиблі. Буквально зараз після авіаційного нальоту по населеному пункту Могриця було завдано авіаційного удару КАБами, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них одна дитина, — повідомив голова Сумської ОВА. Поширити

Окупанти також скинули за добу 56 керованих авіабомб по населених пунктах чотирьох прикордонних районів Сумської області.

У них є ще двоє поранених. Водночас Артюх не уточнив де саме.

Такої кількості за одну добу Сумщина ще не знала. Тому рішення було ухвалено вчора на випередження: щоб зберегти життя людей, було визначено п'ять громад, 23 населені пункти, з яких обов'язково мають люди виїхати. На жаль, сім'я загиблих сьогодні людей учора відмовилася від виїзду з нараженого на небезпеку населеного пункту, — розповів голова обладміністрації. Поширити

У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району, йдеться про 6 тис цивільних.

За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району:

Краснопільської

Миколаївської сільської

Миропільської

Юнаківської

Хотінської

У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати — у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян, — наголосив начальник ОВА Володимир Артюх.

Як повідомляється, розпорядження набуло чинності з моменту підписання.

Начальник ОВА додав, що ситуація у Сумській області залишається досить напружена, але контрольована Збройними силами України.