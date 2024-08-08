Солдати РФ атакували школу на Сумщині. Загинуло двоє людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ атакували школу на Сумщині. Загинуло двоє людей, серед них дитина

Солдати РФ атакували школу на Сумщині. Загинуло двоє людей, серед них дитина

8 серпня російські війська завдали удару КАБами по селу Могриця Сумського району. Вони поцілили у сільську школу.

Головні тези:

  • Російські війська атакували школу в селі Могриця Сумського району, загинули двоє людей, серед них дитина.
  • Наразі проводиться обов'язкова евакуація з п'яти громад Сумського району.
  • Ситуація на Сумщині залишається напруженою, але під контролем Збройних сил України.
  • Дії російських військ на Сумщині спричинили загибель цивільних осіб та примусили владу ввести обов'язкову евакуацію.

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Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, серед загиблих брат і сестра, 22 і 6 років, які перебували на подвір'ї школи.

На жаль, у нас є загиблі. Буквально зараз після авіаційного нальоту по населеному пункту Могриця було завдано авіаційного удару КАБами, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них одна дитина, — повідомив голова Сумської ОВА.

Окупанти також скинули за добу 56 керованих авіабомб по населених пунктах чотирьох прикордонних районів Сумської області.

У них є ще двоє поранених. Водночас Артюх не уточнив де саме.

Такої кількості за одну добу Сумщина ще не знала. Тому рішення було ухвалено вчора на випередження: щоб зберегти життя людей, було визначено п'ять громад, 23 населені пункти, з яких обов'язково мають люди виїхати. На жаль, сім'я загиблих сьогодні людей учора відмовилася від виїзду з нараженого на небезпеку населеного пункту, — розповів голова обладміністрації.

У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району, йдеться про 6 тис цивільних.

За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району:

  • Краснопільської

  • Миколаївської сільської

  • Миропільської

  • Юнаківської

  • Хотінської

У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати — у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян, — наголосив начальник ОВА Володимир Артюх.

Як повідомляється, розпорядження набуло чинності з моменту підписання.

Начальник ОВА додав, що ситуація у Сумській області залишається досить напружена, але контрольована Збройними силами України.

Ситуація на Сумщині досить напружена. Понад добу тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області — це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині.

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