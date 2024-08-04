Військові РФ пошкодили обʼєкти критичної інфраструктури на Сумщині

Російські військові атакували дронами та артилерією Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження двох об’єктів критичної інфраструктури.

Росія обстріляла Сумщину

Як зазначається, по Миропіллю працював міномет та КАБ, зруйновано дві будівлі, пошкоджено трактори, мікроавтобуси та легковий автомобіль.

У населеному пункті Манухівка зафіксували 2 вибухи, ймовірно з ФПВ-дрона.

В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти. Також у Дружбі Шосткинського району фіксували атаку зі ствольної артилерії, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".

Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами.

Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.

Як зазначається, внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками. Поширити