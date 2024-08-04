Військові РФ пошкодили обʼєкти критичної інфраструктури на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ пошкодили обʼєкти критичної інфраструктури на Сумщині

ОК "Південь"
Військові РФ пошкодили обʼєкти критичної інфраструктури на Сумщині

Російські військові атакували дронами та артилерією Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження двох об’єктів критичної інфраструктури.

Головні тези:

 

  • У Миропіллі та Манухівці зафіксовано пошкодження та зруйнування будівель внаслідок обстрілу дронами та артилерією.
  • У Полтавській області стали пошкодження інфраструктури від ракетного удару, що призвело до значних затримок у русі поїздів на Харківському напрямку.
  • За даними командувача Повітряних сил ЗСУ, силами України було збито п'ять дронів типу “Shahed-131/136” і відбито ракетні удари РФ.

Росія обстріляла Сумщину

Як зазначається, по Миропіллю працював міномет та КАБ, зруйновано дві будівлі, пошкоджено трактори, мікроавтобуси та легковий автомобіль.

У населеному пункті Манухівка зафіксували 2 вибухи, ймовірно з ФПВ-дрона.

В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти. Також у Дружбі Шосткинського району фіксували атаку зі ствольної артилерії, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".

Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами.

Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.

Як зазначається, внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

Також через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.

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