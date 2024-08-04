Військові РФ пошкодили обʼєкти критичної інфраструктури на Сумщині

Російські військові атакували дронами та артилерією Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження двох об’єктів критичної інфраструктури.
Головні тези:
- У Миропіллі та Манухівці зафіксовано пошкодження та зруйнування будівель внаслідок обстрілу дронами та артилерією.
- У Полтавській області стали пошкодження інфраструктури від ракетного удару, що призвело до значних затримок у русі поїздів на Харківському напрямку.
- За даними командувача Повітряних сил ЗСУ, силами України було збито п'ять дронів типу “Shahed-131/136” і відбито ракетні удари РФ.
Росія обстріляла Сумщину
Як зазначається, по Миропіллю працював міномет та КАБ, зруйновано дві будівлі, пошкоджено трактори, мікроавтобуси та легковий автомобіль.
У населеному пункті Манухівка зафіксували 2 вибухи, ймовірно з ФПВ-дрона.
В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти. Також у Дружбі Шосткинського району фіксували атаку зі ствольної артилерії, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 серпня
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".
Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами.
Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.
Як зазначається, внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Також через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.
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