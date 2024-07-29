Окупанти РФ обстріляли Торецьк на Донеччині. Загинуло 3 людей

Внаслідок російських обстрілів Торецька 29 липня загинули 3 людини, ще 3 людини отримали поранення. Також 1 людина загинула у Гродівці.
Головні тези:
- Внаслідок обстрілів окупантів РФ у Торецьку та Гродівці загинули 4 людини, а 3 отримали поранення.
- Російські терористи з початку останніх місяців посилили обстріли прифронтових регіонів, що спричинило примусову евакуацію населення у низці територій.
- У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, включаючи дітей та літніх людей, а також зазнали пошкоджень житлові та автомобільні будівлі.
Росія обстріляла Донеччину
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російського обстрілу Торецька щонайменше 3 людини загинули й 3 поранені.
За словами Філашкіна, остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше. Він закликав цивільних евакуюватись.
Обстріли Донецької області
Протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли України та прифронтових регіонів.
Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію.
Так, 27 червня ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:
двоє дітей 11 та 17 років;
четверо дорослих від 63 до 67 років.
Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.
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