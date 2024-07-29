Окупанти РФ обстріляли Торецьк на Донеччині. Загинуло 3 людей

Внаслідок російських обстрілів Торецька 29 липня загинули 3 людини, ще 3 людини отримали поранення. Також 1 людина загинула у Гродівці.

Росія обстріляла Донеччину

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російського обстрілу Торецька щонайменше 3 людини загинули й 3 поранені.

Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.Крім того, 1 людина загинула у Гродівці, — повідомив Філашкін. Поширити

За словами Філашкіна, остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше. Він закликав цивільних евакуюватись.

Обстріли Донецької області

Протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли України та прифронтових регіонів.

Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію.

Так, 27 червня ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:

двоє дітей 11 та 17 років;

четверо дорослих від 63 до 67 років.

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.