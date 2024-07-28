Обстріл армією РФ Глухова на Сумщині. Зʼявилося відео наслідків атаки

В якому стані Глухове після атаки армії РФ

27 липня ворог атакував житловий сектор Глухова. Загинула одна дитина (14 років), 13 людей поранено, з них 7 дітей, — йдеться у повідомленні. Поширити

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.

Росія обстріляла Глухів — загинула дитина

27 липня російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста.

Майже одразу стало відомо про поранених та пошкодження інфраструктури. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих, серед яких було шестеро дітей.

До Глухівської лікарні загалом звернулося 14 постраждалих із них 7 дітей. Одна дитина загинула. Решта постраждалих — різного ступеня важкості, їм надається медична допомога. Поширити

Пізніше кількість постраждалих через обстріл Глухова зросла до 13 людей. Також загинув підліток.

За даними прокуратури, пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.