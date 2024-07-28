Обстріл армією РФ Глухова на Сумщині. Зʼявилося відео наслідків атаки

Рятувальники виявили наслідки обстрілу Глухова Сумської області 27 липня.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала житловий сектор Глухова, спричинивши пошкодження будинків, навчального закладу та транспорту.
- У результатах обстеження після обстрілу виявлено пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, магазину та транспортних засобів.
- Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та міжнародних норм у війні, що сполучені з умисним вбивством.
В якому стані Глухове після атаки армії РФ
Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.
Росія обстріляла Глухів — загинула дитина
27 липня російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста.
Майже одразу стало відомо про поранених та пошкодження інфраструктури. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих, серед яких було шестеро дітей.
Пізніше кількість постраждалих через обстріл Глухова зросла до 13 людей. Також загинув підліток.
За даними прокуратури, пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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