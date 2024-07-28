Обстрел армией РФ Глухова в Сумской области. Появилось видео последствий атаки

Спасатели обнаружили последствия обстрела Глухова в Сумской области 27 июля.
Главные тезисы
- Глухов в Сумской области подвергся обстрелу армией РФ, что привело к гибели одного ребенка и ранению 13 человек, включая 7 детей.
- По данным прокуратуры, в результате атаки пострадали многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.
- Спасатели обнаружили и ликвидировали пожар автомобиля в Глухове после обстрела, оказывая помощь пострадавшим.
- Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с обстрелом Глухова.
В каком состоянии Глухово после атаки армии РФ
Спасатели ликвидировали пожар автомобиля и обследовали территорию, по которой были нанесены ушибы.
Россия обстреляла Глухов — погиб ребенок
27 июля русские войска обстреляли Глухов, расположенный в Шростинском районе Сумской области. Под ударом оказался центр города.
Почти сразу стало известно о раненых и повреждениях инфраструктуры. Сначала сообщалось о 10 пострадавших, среди которых было шестеро детей.
Позже количество пострадавших из-за обстрела Глухова возросло до 13 человек. Также погиб подросток.
По данным прокуратуры, повреждения получили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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