Обстрел армией РФ Глухова в Сумской области. Появилось видео последствий атаки

В каком состоянии Глухово после атаки армии РФ

27 июля враг атаковал жилой сектор Глухова. Погиб один ребенок (14 лет), 13 человек ранены, из них 7 детей, — говорится в сообщении. Поделиться

Спасатели ликвидировали пожар автомобиля и обследовали территорию, по которой были нанесены ушибы.

Россия обстреляла Глухов — погиб ребенок

27 июля русские войска обстреляли Глухов, расположенный в Шростинском районе Сумской области. Под ударом оказался центр города.

Почти сразу стало известно о раненых и повреждениях инфраструктуры. Сначала сообщалось о 10 пострадавших, среди которых было шестеро детей.

В Глуховскую больницу всего обратилось 14 пострадавших из них 7 детей. Один ребенок погиб. Остальные пострадавшие — разная степень тяжести, им оказывается медицинская помощь. Поделиться

Позже количество пострадавших из-за обстрела Глухова возросло до 13 человек. Также погиб подросток.

По данным прокуратуры, повреждения получили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.