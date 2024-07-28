Обстрел армией РФ Глухова в Сумской области. Появилось видео последствий атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Обстрел армией РФ Глухова в Сумской области. Появилось видео последствий атаки

ДСНС Украины
Обстрел армией РФ Глухова в Сумской области. Появилось видео последствий атаки
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Спасатели обнаружили последствия обстрела Глухова в Сумской области 27 июля.

Главные тезисы

  • Глухов в Сумской области подвергся обстрелу армией РФ, что привело к гибели одного ребенка и ранению 13 человек, включая 7 детей.
  • По данным прокуратуры, в результате атаки пострадали многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.
  • Спасатели обнаружили и ликвидировали пожар автомобиля в Глухове после обстрела, оказывая помощь пострадавшим.
  • Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с обстрелом Глухова.

В каком состоянии Глухово после атаки армии РФ

27 июля враг атаковал жилой сектор Глухова. Погиб один ребенок (14 лет), 13 человек ранены, из них 7 детей, — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар автомобиля и обследовали территорию, по которой были нанесены ушибы.

Россия обстреляла Глухов — погиб ребенок

27 июля русские войска обстреляли Глухов, расположенный в Шростинском районе Сумской области. Под ударом оказался центр города.

Почти сразу стало известно о раненых и повреждениях инфраструктуры. Сначала сообщалось о 10 пострадавших, среди которых было шестеро детей.

В Глуховскую больницу всего обратилось 14 пострадавших из них 7 детей. Один ребенок погиб. Остальные пострадавшие — разная степень тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Позже количество пострадавших из-за обстрела Глухова возросло до 13 человек. Также погиб подросток.

По данным прокуратуры, повреждения получили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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