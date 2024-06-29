В Сумской области российский дрон атаковал полицейское авто

Россия 29 июня атаковала дроном Сумщину, пострадало авто полицейских. Местного жителя с ранением доставили в больницу.

Атака России по Сумщине

В Сумской области, в Шосткинском районе, под огнем оказались правоохранители, исполнявшие служебные обязанности. В результате прямого попадания служебный автомобиль полностью уничтожен, ранения получил мирный житель, - отмечается в сообщении Национальной полиции. Поделиться

По словам полицейских, при выполнении служебных заданий правоохранители вышли из автомобиля и находились неподалеку, когда раздался взрыв.

От прицельного удара FPV-дрона пострадал проходивший мимо местный житель. Его немедленно госпитализировали в больницу, – рассказали в ведомстве.

Обстрел Украины 29 июня

Как сообщалось ранее, россияне осуществили запуск дронов по территории Украины. Противник атаковал 10 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Приморско-Ахтарск.

Все 10 дронов уничтожили силы ПВО в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

В боевой работе была задействована истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп и средства РЭБ.

Кроме того, Россия атаковала КАБами с. Цвиркуны на Харьковщине. По словам Олега Синегубова, количество пострадавших в Циркунах выросло до шести. Есть возгорание частного дома и хозпостройки. Еще два попадания – на территории гражданского предприятия.