В Сумской области российский дрон атаковал полицейское авто

Россия 29 июня атаковала дроном Сумщину, пострадало авто полицейских. Местного жителя с ранением доставили в больницу.
Главные тезисы
- Российский FPV-дрон атаковал полицейский автомобиль в Сумской области, ранен мирный житель.
- Все 10 российских ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" уничтожены силами ПВО Украины.
- Обстрел села Цвиркуны в Харьковской области - шесть пострадавших и пожар в жилом здании.
Атака России по Сумщине
По словам полицейских, при выполнении служебных заданий правоохранители вышли из автомобиля и находились неподалеку, когда раздался взрыв.
От прицельного удара FPV-дрона пострадал проходивший мимо местный житель. Его немедленно госпитализировали в больницу, – рассказали в ведомстве.
Обстрел Украины 29 июня
Как сообщалось ранее, россияне осуществили запуск дронов по территории Украины. Противник атаковал 10 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Приморско-Ахтарск.
Все 10 дронов уничтожили силы ПВО в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.
В боевой работе была задействована истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп и средства РЭБ.
Кроме того, Россия атаковала КАБами с. Цвиркуны на Харьковщине. По словам Олега Синегубова, количество пострадавших в Циркунах выросло до шести. Есть возгорание частного дома и хозпостройки. Еще два попадания – на территории гражданского предприятия.
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