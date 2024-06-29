У Сумській області російський дрон атакував поліцейське авто
Категорія
Україна
Дата публікації

У Сумській області російський дрон атакував поліцейське авто

Національна поліція України
авто

Росія 29 червня атакувала дроном Сумщину, постраждало авто поліціянтів. Місцевого жителя з пораненням доставили до лікарні.

Головні тези:

  • Російський FPV-дрон атакував поліцейське авто в Сумській області, поранений мирний житель.
  • Всі 10 російських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" знищені силами ППО України.
  • Обстріл села Цвіркуни на Харківщині - шість постраждалих та пожежа у житловій будівлі.

Атака Росії по Сумщині

У Сумській області, у Шосткинському районі, під вогнем опинились правоохоронці, які виконували службові обов’язки. Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець, — зазначається у повідомленні Національної поліції.

За словами поліцейських, при виконанні службових завдань, правоохоронці вийшли з автівки та знаходились неподалік, коли пролунав  вибух.

Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні, — розповіли у відомстві.

Обстріл України 29 червня

Як повідомлялося раніше, росіяни здійснили запуск дронів по території України. Противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ.

Усі 10 дронів знищили сили ППО в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

У бойовій роботі була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та засоби РЕБ. 

Крім того, Росія атакувала КАБами с. Цвіркуни на Харківщині. За словами Олега Синєгубова, кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Є загоряння приватного будинку та господарчої будівлі. Ще два влучання — на території цивільного підприємства.

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