Армія РФ обстріляла багатоповерхівки в Нікополі. Постраждало 8 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла багатоповерхівки в Нікополі. Постраждало 8 людей

ДСНС України
Армія РФ обстріляла багатоповерхівки в Нікополі. Постраждало 8 людей

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти.

Головні тези:

 

  • Групи швидкого реагування та рятувальники надали допомогу потерпілим та доставили їх до лікарні.
  • Російські війська раніше використали снаряди з флешетами при обстрілі Нікополя, що стало причиною значних руйнувань у населеному пункті.
  • Глава Нікопольської РВА підкреслив, що це вже не перший випадок використання таких снарядів у районі.

Що відомо про обстріл Росію Нікополя

Як зазначається, під час ворожого обстрілу Нікополя постраждали восьмеро мешканців двох багатоповерхових будинків, з них двоє дітей.

Зокрема, рятувальники надали допомогу п'ятьом людям, двоє з яких діти.

Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні, — додали у ДСНС.

Ще жінку та двох дітей рятувальники вивели із квартири пошкодженого багатоповерхового будинку та передали медичним працівникам.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко.

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях

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