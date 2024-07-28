Армія РФ обстріляла багатоповерхівки в Нікополі. Постраждало 8 людей

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти.
Головні тези:
- Групи швидкого реагування та рятувальники надали допомогу потерпілим та доставили їх до лікарні.
- Російські війська раніше використали снаряди з флешетами при обстрілі Нікополя, що стало причиною значних руйнувань у населеному пункті.
- Глава Нікопольської РВА підкреслив, що це вже не перший випадок використання таких снарядів у районі.
Що відомо про обстріл Росію Нікополя
Як зазначається, під час ворожого обстрілу Нікополя постраждали восьмеро мешканців двох багатоповерхових будинків, з них двоє дітей.
Зокрема, рятувальники надали допомогу п'ятьом людям, двоє з яких діти.
Ще жінку та двох дітей рятувальники вивели із квартири пошкодженого багатоповерхового будинку та передали медичним працівникам.
РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами
Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.
Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.
Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.
За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях
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