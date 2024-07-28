Армія РФ обстріляла багатоповерхівки в Нікополі. Постраждало 8 людей

Що відомо про обстріл Росію Нікополя

Як зазначається, під час ворожого обстрілу Нікополя постраждали восьмеро мешканців двох багатоповерхових будинків, з них двоє дітей.

Зокрема, рятувальники надали допомогу п'ятьом людям, двоє з яких діти.

Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні, — додали у ДСНС. Поширити

Ще жінку та двох дітей рятувальники вивели із квартири пошкодженого багатоповерхового будинку та передали медичним працівникам.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко. Поширити

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.