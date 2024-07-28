Армия РФ обстреляла многоэтажки в Никополе. Пострадали 8 человек

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области 28 июля. Пострадали восемь человек, в том числе дети.

Что известно об обстреле Россией Никополя

Как отмечается, во время вражеского обстрела Никополя пострадали восемь жителей двух многоэтажных домов, из них двое детей.

В частности, спасатели оказали помощь пяти людям, двое из которых — дети.

Сотрудники ГСЧС совместно с работниками экстренной медицинской помощи и группой быстрого реагирования Красного Креста транспортировали травмированную женщину и мужчину в больницу, — добавили в ГСЧС. Поделиться

Еще женщину и двоих детей спасатели вывели из квартиры поврежденного многоэтажного дома и передали медицинским работникам.

РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.

Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко. Поделиться

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.