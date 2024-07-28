Армия РФ обстреляла многоэтажки в Никополе. Пострадали 8 человек

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области 28 июля. Пострадали восемь человек, в том числе дети.
Главные тезисы
- Спасатели оказали помощь пострадавшим и транспортировали их в больницу для медицинской помощи.
- Глава Никопольского РВА ранее сообщил о применении снарядов с флешетами при обстреле населенных пунктов.
- Учебное заведение в Марганецкой общине получило существенные разрушения в результате обстрела, но люди остались целыми.
- Проволочки от флешетов были обнаружены жителями почти всех прибрежных населенных пунктов за последние два года.
Что известно об обстреле Россией Никополя
Как отмечается, во время вражеского обстрела Никополя пострадали восемь жителей двух многоэтажных домов, из них двое детей.
В частности, спасатели оказали помощь пяти людям, двое из которых — дети.
Еще женщину и двоих детей спасатели вывели из квартиры поврежденного многоэтажного дома и передали медицинским работникам.
РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами
Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.
Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.
Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.
За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные проволочки на улицах, в заборах, крышах и автомобилях.
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