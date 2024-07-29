Оккупанты РФ обстреляли Торецк в Донецкой области. Погибли 3 человека
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ обстреляли Торецк в Донецкой области. Погибли 3 человека

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Оккупанты РФ обстреляли Торецк в Донецкой области. Погибли 3 человека
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В результате российских обстрелов Торецкая 29 июля погибли 3 человека, еще 3 человека получили ранения. Также 1 человек погиб в Гродовке.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты обстреляли Торецк и Гродовку в Донецкой области, что привело к гибели трех человек и ранениям еще троих.
  • Глава Донецкой ОВА сообщил о последствиях обстрелов, отметив тяжелое состояние одного из пострадавших. Российские атаки продолжают наносить урон населенным пунктам.
  • Обстрелы Украины в последние месяцы значительно усилились, с фокусом на прифронтовые области, особенно на Донецкую область. 

Россия обстреляла Донбасс

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российских обстрелов Торецкая по меньшей мере 3 человека погибли и 3 ранены.

Россияне снова ударили по городу сегодня утром. Всем раненым оказана медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии. Кроме того, 1 человек погиб в Гродовке, — сообщил Филашкин.

По словам Филашкина, окончательная информация о пострадавших и разрушениях будет известна позже. Он призвал гражданских эвакуироваться.

Обстрелы Донецкой области

В последние месяцы российские террористы существенно усилили обстрелы Украины и прифронтовых регионов.

В частности, под удары регулярно попадает Донецкая область. Поэтому в ряде населенных пунктов региона объявлена принудительная эвакуация.

Так, 27 июня враг сбросил населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. В результате обстрела пострадали шесть человек:

  • двое детей 11 и 17 лет;

  • четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

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