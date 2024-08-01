Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло дві жінки
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло дві жінки

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло дві жінки

1 серпня війська РФ артилерією обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ударів у місті загинуло дві жінки.

Головні тези:

 

  • Внаслідок обстрілу є значні пошкодження по місту, включаючи багатоповерхівки, школу та автобуси.
  • Є також постраждалі від обстрілу, серед них чоловік, який лікується амбулаторно.
  • Раніше Росія використала артилерію з флешетами для нападу на Нікопольський район.

Росія вкотре обстріляла Нікополь

Як повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак, у Нікополі загинули дві жінки — мама й донька.

Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Вони поцілили по місту десятком снарядів.

Окрім жертв, є й постраждалий. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Лисак додав, що внаслідок ударів:

  • понівечені багатоповерхівки. В одній з них сталась пожежа на балконі;

  • пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко.

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях

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