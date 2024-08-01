Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло дві жінки

1 серпня війська РФ артилерією обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ударів у місті загинуло дві жінки.

Росія вкотре обстріляла Нікополь

Як повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак, у Нікополі загинули дві жінки — мама й донька.

Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Вони поцілили по місту десятком снарядів.

Окрім жертв, є й постраждалий. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Поширити

Лисак додав, що внаслідок ударів:

понівечені багатоповерхівки. В одній з них сталась пожежа на балконі;

пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко. Поширити

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.