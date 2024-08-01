Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло дві жінки

1 серпня війська РФ артилерією обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ударів у місті загинуло дві жінки.
Головні тези:
- Внаслідок обстрілу є значні пошкодження по місту, включаючи багатоповерхівки, школу та автобуси.
- Є також постраждалі від обстрілу, серед них чоловік, який лікується амбулаторно.
- Раніше Росія використала артилерію з флешетами для нападу на Нікопольський район.
Росія вкотре обстріляла Нікополь
Як повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак, у Нікополі загинули дві жінки — мама й донька.
Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Вони поцілили по місту десятком снарядів.
Лисак додав, що внаслідок ударів:
понівечені багатоповерхівки. В одній з них сталась пожежа на балконі;
пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.
РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами
Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.
Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.
Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.
За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях
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