Армия РФ обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли две женщины

1 августа войска РФ артиллерией обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ударов в городе погибли две женщины.

Россия в очередной раз обстреляла Никополь

Как сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, в Никополе погибли две женщины — мама и дочь.

Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Они попали по городу десятком снарядов.

Кроме жертв есть и пострадавший. Это 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Поделиться

Лисак добавил, что в результате ударов:

истерзанные многоэтажки. В одной из них произошел пожар на балконе;

повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.

Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко. Поделиться

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.