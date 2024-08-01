Армия РФ обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли две женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли две женщины

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Армия РФ обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли две женщины
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1 августа войска РФ артиллерией обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ударов в городе погибли две женщины.

Главные тезисы

 

  • Обстрел привел к разрушениям многоэтажек, частных домов, школы, колледжа, пожарной части и автобусов.
  • 3. Российская армия также применяла снаряды с флешетами, что увеличивает ущерб и опасность для мирного населения.
  • Глава региона сообщил о пострадавшем мужчине, который будет лечиться амбулаторно.

Россия в очередной раз обстреляла Никополь

Как сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, в Никополе погибли две женщины — мама и дочь.

Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Они попали по городу десятком снарядов.

Кроме жертв есть и пострадавший. Это 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Лисак добавил, что в результате ударов:

  • истерзанные многоэтажки. В одной из них произошел пожар на балконе;

  • повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.

Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко.

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.

За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные проволочки на улицах, в заборах, крышах и автомобилях.

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