Армия РФ обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли две женщины

1 августа войска РФ артиллерией обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ударов в городе погибли две женщины.
Главные тезисы
- Обстрел привел к разрушениям многоэтажек, частных домов, школы, колледжа, пожарной части и автобусов.
- 3. Российская армия также применяла снаряды с флешетами, что увеличивает ущерб и опасность для мирного населения.
- Глава региона сообщил о пострадавшем мужчине, который будет лечиться амбулаторно.
Россия в очередной раз обстреляла Никополь
Как сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, в Никополе погибли две женщины — мама и дочь.
Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Они попали по городу десятком снарядов.
Лисак добавил, что в результате ударов:
истерзанные многоэтажки. В одной из них произошел пожар на балконе;
повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.
РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами
Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.
Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.
Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.
За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные проволочки на улицах, в заборах, крышах и автомобилях.
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