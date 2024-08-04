Военные РФ повредили объекты критической инфраструктуры в Сумской области

Российские военные атаковали дронами и артиллерией Сумской области. В результате атаки повреждение двух объектов критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали Сумскую область, повредив объекты критической инфраструктуры.
- В результате атаки по Мирополью и Мануховке были разрушены и повреждены здания, транспорт и объекты почтовой связи.
- Украинские силы обороны смогли сбить пять дронов и предотвратить дополнительные атаки ракетами.
- Атаки противника привели к повреждениям железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области и задержкам в движении поездов.
Россия обстреляла Сумщину
Как отмечается, по Мирополью работал миномет и КАБ, разрушены два здания, повреждены тракторы, микроавтобусы и легковой автомобиль.
В населенном пункте Мануховка зафиксировали 2 взрыва, вероятно из ФПО-дрона.
В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты. Также в Дружбе Шосткинского района фиксировали атаку со ствольной артиллерии, поврежден объект критической инфраструктуры.
Информация о погибших или раненых среди местного населения уточняется.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 августа
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".
Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами.
В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.
Как отмечается, в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.
Также из-за обстрелов были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д.
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