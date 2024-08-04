Военные РФ повредили объекты критической инфраструктуры в Сумской области

Российские военные атаковали дронами и артиллерией Сумской области. В результате атаки повреждение двух объектов критической инфраструктуры.

Россия обстреляла Сумщину

Как отмечается, по Мирополью работал миномет и КАБ, разрушены два здания, повреждены тракторы, микроавтобусы и легковой автомобиль.

В населенном пункте Мануховка зафиксировали 2 взрыва, вероятно из ФПО-дрона.

В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты. Также в Дружбе Шосткинского района фиксировали атаку со ствольной артиллерии, поврежден объект критической инфраструктуры.

Информация о погибших или раненых среди местного населения уточняется.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".

Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами.

В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.

Как отмечается, в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.

Ряд поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками. Поделиться