Военные РФ повредили объекты критической инфраструктуры в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ повредили объекты критической инфраструктуры в Сумской области

ОК "Юг"
Военные РФ повредили объекты критической инфраструктуры в Сумской области
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Российские военные атаковали дронами и артиллерией Сумской области. В результате атаки повреждение двух объектов критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали Сумскую область, повредив объекты критической инфраструктуры.
  • В результате атаки по Мирополью и Мануховке были разрушены и повреждены здания, транспорт и объекты почтовой связи.
  • Украинские силы обороны смогли сбить пять дронов и предотвратить дополнительные атаки ракетами.
  • Атаки противника привели к повреждениям железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области и задержкам в движении поездов.

Россия обстреляла Сумщину

Как отмечается, по Мирополью работал миномет и КАБ, разрушены два здания, повреждены тракторы, микроавтобусы и легковой автомобиль.

В населенном пункте Мануховка зафиксировали 2 взрыва, вероятно из ФПО-дрона.

В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты. Также в Дружбе Шосткинского района фиксировали атаку со ствольной артиллерии, поврежден объект критической инфраструктуры.

Информация о погибших или раненых среди местного населения уточняется.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".

Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами.

В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.

Как отмечается, в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.

Ряд поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками.

Также из-за обстрелов были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д.

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