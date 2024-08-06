Удар РФ по Харкову. Постраждало 8 людей, серед них немовля

Російська армія 6 серпня атакувала “Іскандером” центр Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина.
Головні тези:
- Російська армія атакувала центр Харкова ракетним комплексом "Іскандер".
- У результаті обстрілу постраждало 8 людей, серед яких було 8-місячне немовля.
- Медична допомога надана щонайменше п'яти постраждалим цивільним, двоє з них госпіталізовані.
- Окупанти також пошкодили поліклініку, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру.
- Правоохоронці документують злочин та надають допомогу громадянам у надзвичайний ситуація.
У Харкові зросла кількість постраждалих
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно.
Також окупанти пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільна інфраструктура.
Згодом правоохоронці повідомили, що наслідок обстрілу постраждали вісім цивільних осіб: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина.
Росія атакувала Харків 6 серпня
6 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл російськими військами центрального району Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Пізніше стало відомо, що в результаті атаки було пошкоджено будівлю поліклініки.
За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника ("Генерал Марсель"), армія РФ, ймовірно, застосувала ракетний комплекс "Іскандер".
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