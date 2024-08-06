Удар РФ по Харкову. Постраждало 8 людей, серед них немовля

Російська армія 6 серпня атакувала “Іскандером” центр Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина.

У Харкові зросла кількість постраждалих

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно.

Також окупанти пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільна інфраструктура.

Згодом правоохоронці повідомили, що наслідок обстрілу постраждали вісім цивільних осіб: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина.

Працівники слідчо-оперативних груп, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління надають допомогу громадянам, вилучають уламки боєприпасу та документують злочин проти мирного населення, — йдеться в повідомленні. Поширити

Росія атакувала Харків 6 серпня

6 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл російськими військами центрального району Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Пізніше стало відомо, що в результаті атаки було пошкоджено будівлю поліклініки.