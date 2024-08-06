Удар РФ по Харькову. Пострадали 8 человек, среди них младенец

Российская армия 6 августа атаковала "Искандером" центр Харькова. В результате атаки пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок.

В Харькове выросло количество пострадавших

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие — амбулаторно.

Также оккупанты повредили поликлинику, автомобили, другую гражданскую инфраструктуру.

Впоследствии правоохранители сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь гражданских лиц: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок.

Сотрудники следственно-оперативных групп, криминалисты, специалисты взрывотехнического управления оказывают помощь гражданам, изымают обломки боеприпаса и документируют преступление против мирного населения, — говорится в сообщении. Поделиться

Россия атаковала Харьков 6 августа

6 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле российскими войсками центрального района Харькова. В результате атаки возник пожар.

Позже стало известно, что в результате атаки было повреждено здание поликлиники.