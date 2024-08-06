Удар РФ по Харькову. Пострадали 8 человек, среди них младенец

Российская армия 6 августа атаковала "Искандером" центр Харькова. В результате атаки пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок.
Главные тезисы
- Российская армия совершила атаку по центру Харькова, в результате чего пострадали 8 человек, среди которых был 8-месячный ребенок.
- Медики предоставили помощь пострадавшим, две женщины госпитализированы, другие получили амбулаторное лечение.
- В результате обстрела были повреждены не только гражданские жилые здания, но и инфраструктура, включая поликлинику и автомобили.
- Сотрудники правоохранительных органов оказывают помощь пострадавшим, обнаруживают обломки боеприпасов и фиксируют преступление против мирного населения.
В Харькове выросло количество пострадавших
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие — амбулаторно.
Также оккупанты повредили поликлинику, автомобили, другую гражданскую инфраструктуру.
Впоследствии правоохранители сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь гражданских лиц: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок.
Россия атаковала Харьков 6 августа
6 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле российскими войсками центрального района Харькова. В результате атаки возник пожар.
Позже стало известно, что в результате атаки было повреждено здание поликлиники.
По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника ("Генерал Марсель"), армия РФ, вероятно, применила ракетный комплекс "Искандер".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-