В Харькове в результате ракетного удара РФ повреждена поликлиника
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове в результате ракетного удара РФ повреждена поликлиника

Игорь Терехов
В Харькове в результате ракетного удара РФ повреждена поликлиника
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В Харькове после удара российской ракеты повреждено здание поликлиники. Под завалами могут находиться люди.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по центру Харькова пострадало здание поликлиники.
  • Согласно сообщениям, под завалами могут находиться люди.
  • Российская армия вероятно применила ракетный комплекс “Искандер” во время атаки на Харьков.
  • Помощь уже оказана двум людям с острой реакцией на стресс после ракетного удара.
  • Российские войска также атаковали другие украинские регионы, включая Киевщину, Хмельницкую, Херсонскую и Николаевскую области.

Что известно о последствиях обстрела РФ Харькова

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники.

В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.

По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, на эту минуту за помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди.

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника ("Генерал Марсель"), армия РФ, вероятно, применила ракетный комплекс "Искандер".

Напомним, днем 6 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле российскими войсками центрального района Харькова. В результате атаки возник пожар.

Россия атаковала Украину 6 августа

Около 23:00 5 августа россияне атаковали Киевщину ракетами и дронами.

По данным главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, по состоянию на 08:00 известно о повреждении многоквартирного дома — там выбиты окна в нежилых помещениях.

Также около 00:50 захватчики обстреляли село Циркуны Харьковского района, а в самом Харькове также слышались взрывы из-за российской атаки. Кроме этого сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, куда направлялись вражеские ударные беспилотники.

Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, РФ использовала четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Воронежской области России, две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с воздушного пространства над акваторией Азовского моря, и 16 ударных дронов типа Shahed, прибывших по направлениям мыса Чауда (Крым) и Курска (Россия).

Благодаря слаженной работе защитников, были сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных беспилотников в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

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