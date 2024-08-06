У Харкові внаслідок ракетного удару РФ пошкоджена поліклініка

У Харкові після удару російської ракети пошкоджено будівлю поліклініки. Під завалами можуть бути люди.

Що відомо про наслідки обстрілу РФ Харкова

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, унаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки.

Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на цю хвилину по допомогу звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Під завалами можуть перебувати люди.

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника ("Генерал Марсель"), армія РФ, ймовірно, застосувала ракетний комплекс "Іскандер".

Нагадаємо, вдень 6 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл російськими військами центрального району Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Росія атакувала Україну 6 серпня

Близько 23:00 5 серпня росіяни атакували Київщину ракетами та дронами.

За даними очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, станом на 08:00 відомо про пошкодження багатоквартирного будинку — там вибиті вікна в нежитлових приміщеннях.

Також близько 00:50 загарбники обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через російську атаку. Окрім цього повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники.

Як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, РФ використала чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області Росії, дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з повітряного простору над акваторією Азовського моря, та 16 ударних дронів типу Shahed, що прибули з напрямків мису Чауда (Крим) та Курська (Росія).

Завдяки злагодженій роботі захисників, було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних беспілотників у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.