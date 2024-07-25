Обстріл "Іскандерами" Харківщини та Сумщини. ГУР визначило причетних командирів РФ

Українські розвідники ідентифікували воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківську та Сумську області. Загалом викрито 30 осіб, які завдавали ударів по регіонах "Іскандерами".

ГУР ідентифікувало 30 російських командирів

Як зазначають у відомстві, оперативники та аналітики ГУР ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії московського військового округу ЗС РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей.

Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер” проти українських цивільних.

Розвідники інформують, що ОТРК "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові, — йдеться в повідомленні. Поширити

Відомо, що постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у місті Шуя Івановської області.

До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".

Інформація про 29 командирів включає їхні фото, імена, прізвища, дати народження, номери та серії паспортів, адреси реєстрації та податкові номери. Детальний список — тут.

Яка ситуація у Харківській та Сумській областях

Варто зауважити, що окупанти впродовж тривалого часу посилено завдають атак по Харківській та Сумській областях. Зокрема, російські загарбники не полишають спроб створити т.з. буферну зону на кордонах для убезпечення своїх тилових позицій.