Обстріл "Іскандерами" Харківщини та Сумщини. ГУР визначило причетних командирів РФ

Українські розвідники ідентифікували воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківську та Сумську області. Загалом викрито 30 осіб, які завдавали ударів по регіонах "Іскандерами".
Головні тези:
- 29 російських командирів було ідентифіковано в рамках розслідування. Вони використовують оперативно-тактичні комплекси “Іскандер” для атак на українські цивільні об'єкти.
- Ракетні удари здійснюються на дальність понад 500 км. Росіяни використовують зброю проти Сумської та Харківської областей, включаючи Харків як ціль.
- Окупанти намагаються створити буферну зону на кордонах областей для захисту своїх позицій.
ГУР ідентифікувало 30 російських командирів
Як зазначають у відомстві, оперативники та аналітики ГУР ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії московського військового округу ЗС РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей.
Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер” проти українських цивільних.
Розвідники інформують, що ОТРК "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.
Відомо, що постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у місті Шуя Івановської області.
До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".
Інформація про 29 командирів включає їхні фото, імена, прізвища, дати народження, номери та серії паспортів, адреси реєстрації та податкові номери. Детальний список — тут.
Яка ситуація у Харківській та Сумській областях
Варто зауважити, що окупанти впродовж тривалого часу посилено завдають атак по Харківській та Сумській областях. Зокрема, російські загарбники не полишають спроб створити т.з. буферну зону на кордонах для убезпечення своїх тилових позицій.
Напочатку травня ворог активно почав наступати на Харківському напрямку. Що стосується Сумської області, там армія РФ масово обстрілює прикордонні населені пункти та марно намагається завести на територію регіону ДРГ.
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