РФ атакувала екопарк на Харківщині. Внаслідок удару зник кенгуру

Після обстрілу екопарку 24 липня у селищі Лісному, що на Харківщині, зі стайні втік кенгуру. Наразі правоохоронці шукають тварину.

Внаслідок обстрілу росіянами екопарку втік кенгуру

Як повідомив голова начальник Слідчого управління ГУ НП у Харківській області Сергій Болвінов, внаслідок ворожого удару постраждали також двоє чоловіків, які були працівниками екопарку.

Їх госпіталізували з численними ранами та забоями.

На території утримували близько десятка коней, їх встигли евакуювати. Наразі тривають пошуки іншого мешканця звіринцю — після вибуху зник кенгуру, — зазначив Сергій Болвінов. Поширити

Нагадаємо, це не перший випадок, коли тварини постраждали від російської агресії. У червні волонтери врятували з прикордоння Харківщини 13 тварин.

Росія двічі атакувала Харків 24 липня

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого на місці влучання сильна пожежа.

Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється, — додав Терехов. Поширити

Також вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків та область. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого, постраждали ще принаймні двоє.

Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше пʼять автомобілів, є влучання в приватний будинок. За попередніми даними мера Харкова Терехова, росіяни били по Харкову ракетами С-300, а голова Харківської ОВА Синєгубов каже, що область атакували дронами Shahed.

Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, у ніч на 24 липня росіяни атакували південь країни ударними дронами Shahed із Приморсько-Ахтарська, що в РФ, та з окупованого Криму.