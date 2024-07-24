Військові РФ вдруге за ранок атакували ракетами Харків

24 липня росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт Харкова. На місці влучання сильна пожежа.
Головні тези:
- Російські військові провели другу ракетну атаку на місто Харків, спричинивши пожежу та руйнування в інфраструктурному об'єкті.
- Українська влада повідомила про постраждалих та руйнування, інформація про ситуацію в місті знаходиться в процесі уточнення.
- Повітряні сили України попереджали про загрозу балістичного нападу на півдні та сході країни, що призвело до оголошення повітряної тривоги у кількох областях.
- Російські війська також атакували Україну із застосуванням ударних дронів Shahed, що викликало жертви та пошкодження на території країни.
Росія вдруге за добу обстріляли Харків
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого на місці влучання сильна пожежа.
Наразі інша інформація щодо ситуації в місті не розкривається. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики на півдні та зі сходу.
Станом на 12:18 повітряна тривога оголошена у низці північних, південних, східних та центральних областей.
Росія атакувала Україну 24 липня
Вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків та область. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого, постраждали ще принаймні двоє.
Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше пʼять автомобілів, є влучання в приватний будинок. За попередніми даними мера Харкова Терехова, росіяни били по Харкову ракетами С-300, а голова Харківської ОВА Синєгубов каже, що область атакували дронами Shahed.
Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, у ніч на 24 липня росіяни атакували південь країни ударними дронами Shahed із Приморсько-Ахтарська, що в РФ, та з окупованого Криму.
Загалом радіотехнічні війська України виявили та супроводили 23 російських ударних дрони. Відбивали атаку підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та радіоелектронна боротьба Повітряних сил. В результаті збили 17 російських дронів. Більшість з них — на Одещині.
Також протягом минулої та цієї доби Сили оборони на різних напрямках знищили щонайменше вісім російських розвідувальних безпілотників, зокрема чотири Zala, два Supercam і ще два Орлан-10.
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