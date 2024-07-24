Военные РФ во второй раз за утро атаковали ракетами Харьков

24 июля россияне атаковали ракетами инфраструктурный объект Харькова. На месте попадания сильный пожар.
Главные тезисы
- Российские военные провели вторую ракетную атаку на город Харьков, вызвав пожар и разрушения в инфраструктурном объекте.
- Украинские власти сообщили о пострадавших и разрушениях, информация о ситуации в городе находится в процессе уточнения.
- Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе баллистического нападения на юге и востоке страны, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких областях.
- Российские войска также атаковали Украину с применением ударных дронов Shahed, что вызвало жертвы и повреждения на территории страны.
Россия второй раз за сутки обстреляли Харьков
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, россияне атаковали ракетами инфраструктурный объект, в результате чего на месте попадания сильный пожар.
Пока другая информация о ситуации в городе не раскрывается. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики на юге и с востока.
По состоянию на 12.18 воздушная тревога объявлена в ряде северных, южных, восточных и центральных областей.
Россия атаковала Украину 24 июля
Утром 24 июля российские войска обстреляли Харьков и область. Пока известно о меньшей мере про одного погибшего, пострадали еще по крайней мере двое.
Поврежденное нежилое здание, по меньшей мере пять автомобилей, попадание в частный дом. По предварительным данным мэра Харькова Терехова, россияне били по Харькову ракетами С-300, а глава Харьковской ОВА Синегубов говорит, что область атаковали дронами Shahed.
Как сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, в ночь на 24 июля россияне атаковали юг страны ударными дронами Shahed из Приморско-Ахтарска в РФ и из оккупированного Крыма.
В общей сложности радиотехнические войска Украины обнаружили и сопровождали 23 российских ударных дрона. Отражали атаку подразделения мобильных огневых групп сил обороны, зенитные ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба Воздушных сил. В результате сбили 17 российских дронов. Большинство из них — в Одесской области.
Также за прошедшие и эти сутки Силы обороны на разных направлениях уничтожили по меньшей мере восемь российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре Zala, два Supercam и еще два Орлан-10.
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