Военные РФ во второй раз за утро атаковали ракетами Харьков

Россия второй раз за сутки обстреляли Харьков

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, россияне атаковали ракетами инфраструктурный объект, в результате чего на месте попадания сильный пожар.

Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется, добавил Терехов. Поделиться

Пока другая информация о ситуации в городе не раскрывается. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики на юге и с востока.

По состоянию на 12.18 воздушная тревога объявлена в ряде северных, южных, восточных и центральных областей.

Россия атаковала Украину 24 июля

Утром 24 июля российские войска обстреляли Харьков и область. Пока известно о меньшей мере про одного погибшего, пострадали еще по крайней мере двое.

Поврежденное нежилое здание, по меньшей мере пять автомобилей, попадание в частный дом. По предварительным данным мэра Харькова Терехова, россияне били по Харькову ракетами С-300, а глава Харьковской ОВА Синегубов говорит, что область атаковали дронами Shahed.

Как сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, в ночь на 24 июля россияне атаковали юг страны ударными дронами Shahed из Приморско-Ахтарска в РФ и из оккупированного Крыма.

В общей сложности радиотехнические войска Украины обнаружили и сопровождали 23 российских ударных дрона. Отражали атаку подразделения мобильных огневых групп сил обороны, зенитные ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба Воздушных сил. В результате сбили 17 российских дронов. Большинство из них — в Одесской области.