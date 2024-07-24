Военные РФ во второй раз за утро атаковали ракетами Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ во второй раз за утро атаковали ракетами Харьков

Игорь Терехов
Военные РФ во второй раз за утро атаковали ракетами Харьков
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24 июля россияне атаковали ракетами инфраструктурный объект Харькова. На месте попадания сильный пожар.

Главные тезисы

  • Российские военные провели вторую ракетную атаку на город Харьков, вызвав пожар и разрушения в инфраструктурном объекте.
  • Украинские власти сообщили о пострадавших и разрушениях, информация о ситуации в городе находится в процессе уточнения.
  • Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе баллистического нападения на юге и востоке страны, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких областях.
  • Российские войска также атаковали Украину с применением ударных дронов Shahed, что вызвало жертвы и повреждения на территории страны.

Россия второй раз за сутки обстреляли Харьков

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, россияне атаковали ракетами инфраструктурный объект, в результате чего на месте попадания сильный пожар.

Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется, добавил Терехов.

Пока другая информация о ситуации в городе не раскрывается. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики на юге и с востока.

По состоянию на 12.18 воздушная тревога объявлена в ряде северных, южных, восточных и центральных областей.

Россия атаковала Украину 24 июля

Утром 24 июля российские войска обстреляли Харьков и область. Пока известно о меньшей мере про одного погибшего, пострадали еще по крайней мере двое.

Поврежденное нежилое здание, по меньшей мере пять автомобилей, попадание в частный дом. По предварительным данным мэра Харькова Терехова, россияне били по Харькову ракетами С-300, а глава Харьковской ОВА Синегубов говорит, что область атаковали дронами Shahed.

Как сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, в ночь на 24 июля россияне атаковали юг страны ударными дронами Shahed из Приморско-Ахтарска в РФ и из оккупированного Крыма.

В общей сложности радиотехнические войска Украины обнаружили и сопровождали 23 российских ударных дрона. Отражали атаку подразделения мобильных огневых групп сил обороны, зенитные ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба Воздушных сил. В результате сбили 17 российских дронов. Большинство из них — в Одесской области.

Также за прошедшие и эти сутки Силы обороны на разных направлениях уничтожили по меньшей мере восемь российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре Zala, два Supercam и еще два Орлан-10.

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