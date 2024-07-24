РФ атаковала экопарк в Харьковской области. В результате удара исчез кенгуру

После обстрела экопарка 24 июля в поселке Лесном Харьковской области из конюшни сбежал кенгуру. Пока правоохранители ищут животное.
Главные тезисы
- Российская агрессия поразила экопарк в Харьковской области, приведя к побегу кенгуру из зверинца.
- Двое сотрудников экопарка получили раны и ушибы в результате вражеского удара, требующие госпитализации.
- Харьков также стал целью ракетных обстрелов со стороны российских войск, что привело к пожарам и разрушениям.
В результате обстрела россиянами экопарка сбежал кенгуру
Как сообщил председатель начальник Следственного управления ГУ ЧП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате вражеского удара пострадали также двое мужчин, которые были работниками экопарка.
Их госпитализировали с многочисленными ранами и ушибами.
Напомним, это не первый случай, когда животные пострадали от российской агрессии. В июне волонтеры спасли из приграничья Харьковщины 13 животных.
Россия дважды атаковала Харьков 24 июля
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, россияне атаковали ракетами инфраструктурный объект, в результате чего на месте попадания сильный пожар.
Также утром 24 июля российские войска обстреляли Харьков и область . Пока известно о по меньшей мере одного погибшего, пострадали еще по крайней мере двое.
Поврежденное нежилое здание, не менее пяти автомобилей, является попаданием в частный дом. По предварительным данным мэра Харькова Терехова, россияне били по Харькову ракетами С-300, а глава Харьковской ОВА Синегубов говорит, что область атаковали дронами Shahed.
Как сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, в ночь на 24 июля россияне атаковали юг страны ударными дронами Shahed из Приморско-Ахтарска в РФ и из оккупированного Крыма.
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