Обстрел "Искандерами" Харьковщины и Сумщины. ГУР определило причастных командиров РФ

Украинские разведчики идентифицировали военных преступников РФ, обстреливающих Харьковскую и Сумскую области. Всего разоблачены 30 человек, которые наносили удары по регионам "Искандерами".
Главные тезисы
- Российские военные используют оперативно-тактические комплексы "Искандер" для атак на дальность более 500 км.
- Харьковская и Сумская области подвергаются массированным атакам со стороны российских захватчиков в попытке создать "буферную зону" на границах.
- Армия РФ активно обстреливает пограничные населенные пункты Сумской области и пытается завести на территорию региона диверсионно-разведывательные группы.
- Информация об идентифицированных командирах 112-й ракетной бригады ВС РФ включает их фотографии, имена, серии паспортов и другие данные.
ГУР идентифицировало 30 российских командиров
Как отмечают в ведомстве, оперативники и аналитики ГУР идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии московского военного округа ВС РФ, непосредственно причастных к ракетным обстрелам Сумской и Харьковской областей.
Речь идет о применении россиянами оперативно-тактических комплексов "Искандер" против украинских гражданских.
Разведчики информируют, что ОТРК "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км.
Известно, что постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ расположено в городе Шуя Ивановской области.
В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".
Информация о 29 командировах включает их фото, имена, фамилии, даты рождения, номера и серии паспортов, адреса регистрации и налоговые номера. Подробный список -здесь .
Какая ситуация в Харьковской и Сумской областях
Стоит отметить, что оккупанты в течение длительного времени усиленно наносят атаки по Харьковской и Сумской областях. В частности, российские захватчики не оставляют попыток создать т.н. буферную зону на границах для обеспечения своих тыловых позиций.
В начале мая враг начал наступать на Харьковском направлении. Что касается Сумской области, там армия РФ массово обстреливает пограничные населенные пункты и тщетно пытается завести на территорию региона ДРГ.
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