Обстрел "Искандерами" Харьковщины и Сумщины. ГУР определило причастных командиров РФ

Украинские разведчики идентифицировали военных преступников РФ, обстреливающих Харьковскую и Сумскую области. Всего разоблачены 30 человек, которые наносили удары по регионам "Искандерами".

ГУР идентифицировало 30 российских командиров

Как отмечают в ведомстве, оперативники и аналитики ГУР идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии московского военного округа ВС РФ, непосредственно причастных к ракетным обстрелам Сумской и Харьковской областей.

Речь идет о применении россиянами оперативно-тактических комплексов "Искандер" против украинских гражданских.

Разведчики информируют, что ОТРК "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км.

Этим оружием россияне атакуют Сумскую и Харьковскую области Украины. Например, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове, говорится в сообщении. Поделиться

Известно, что постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ расположено в городе Шуя Ивановской области.

В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".

Информация о 29 командировах включает их фото, имена, фамилии, даты рождения, номера и серии паспортов, адреса регистрации и налоговые номера. Подробный список -здесь .

Какая ситуация в Харьковской и Сумской областях

Стоит отметить, что оккупанты в течение длительного времени усиленно наносят атаки по Харьковской и Сумской областях. В частности, российские захватчики не оставляют попыток создать т.н. буферную зону на границах для обеспечения своих тыловых позиций.