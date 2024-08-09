Мэр города Курчатов, где расположена Курская АЭС, Игорь Корпунков заявил, что украинские военные находятся в нескольких десятках километров и продолжают продвижение.

Что известно о панике российских властей в Курской области из-за продолжения наступления ВСУ

Обстановка напряжена, действует режим чрезвычайной ситуации. Однако все службы, предприятия, в частности, администрация города, работают в штатном режиме, - заявляет Корпунков. Поделиться

Российский чиновник также заявил, что якобы украинские военные используют не только боевое вооружение, но и психологическое давление с целью сеяния паники среди местных жителей, пытаясь создать неуправляемую ситуацию и хаос.

Известно, что МЧС России отнесло обстановку в Курской области к "чрезвычайной ситуации федерального характера".

Бронетехника ВСУ

Что известно об успехах украинских военных в Курской области

По информации аналитиков Telegram-канала NEXTA, украинскими военными была разбита колонна военных преступной армии РФ близ Рильска, где потери российских оккупантов могли составить до 500 солдат.

Сообщается, что уничтожены более десяти военных грузовиков с пехотой.

По оценкам, каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь, говорится в сообщении. – Это может стать одной из самых больших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны, – отмечают аналитики. Поделиться

Также указывается, что съемка проводилась в селе Жовтневое Рыльского района Курской области.

Эти военные, среди которых могут быть срочники, вероятнее всего, послали сдерживать украинское наступление в Курской области, - подчеркивается в публикации Telegram-канала. Поделиться

В то же время, FPV-дрон СБУ поразил вертолет армии РФ в Курской области.

Служба Божья отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике". На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности поражает вертолет в момент его полета, отмечает один из представителей СБУ. Поделиться

В этот раз Ми-8 получил удар в хвостовую часть дроном с мощной осколочной боевой частью.