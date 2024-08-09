Мэр города Курчатов, где расположена Курская АЭС, Игорь Корпунков заявил, что украинские военные находятся в нескольких десятках километров и продолжают продвижение.
Главные тезисы
- Приближение ВСУ к Курской АЭС вызывает панику среди россиян и создает напряженную обстановку в регионе.
- Аналитики сообщают о значительных потерях российской армии в результате успешных ударов украинских военных близ Рыльска.
- Мэр города подтверждает наличие психологического давления и боевого вооружения со стороны украинских военных в целях сдерживания российских оккупантов.
- Обстановка в Курской области оценена как чрезвычайная ситуация федерального характера, однако все службы продолжают работу в штатном режиме.
- Уничтожение колонны российских военных украинскими силами и успешный удар по вертолету армии РФ подчеркивают нарастающее напряжение в регионе.
Что известно о панике российских властей в Курской области из-за продолжения наступления ВСУ
Российский чиновник также заявил, что якобы украинские военные используют не только боевое вооружение, но и психологическое давление с целью сеяния паники среди местных жителей, пытаясь создать неуправляемую ситуацию и хаос.
Известно, что МЧС России отнесло обстановку в Курской области к "чрезвычайной ситуации федерального характера".
Что известно об успехах украинских военных в Курской области
По информации аналитиков Telegram-канала NEXTA, украинскими военными была разбита колонна военных преступной армии РФ близ Рильска, где потери российских оккупантов могли составить до 500 солдат.
Сообщается, что уничтожены более десяти военных грузовиков с пехотой.
Также указывается, что съемка проводилась в селе Жовтневое Рыльского района Курской области.
В то же время, FPV-дрон СБУ поразил вертолет армии РФ в Курской области.
В этот раз Ми-8 получил удар в хвостовую часть дроном с мощной осколочной боевой частью.
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