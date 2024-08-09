Россияне паникуют из-за приближения ВСУ к Курской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне паникуют из-за приближения ВСУ к Курской АЭС

Танк ВСУ
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Источник:  online.ua

Мэр города Курчатов, где расположена Курская АЭС, Игорь Корпунков заявил, что украинские военные находятся в нескольких десятках километров и продолжают продвижение.

Главные тезисы

  • Приближение ВСУ к Курской АЭС вызывает панику среди россиян и создает напряженную обстановку в регионе.
  • Аналитики сообщают о значительных потерях российской армии в результате успешных ударов украинских военных близ Рыльска.
  • Мэр города подтверждает наличие психологического давления и боевого вооружения со стороны украинских военных в целях сдерживания российских оккупантов.
  • Обстановка в Курской области оценена как чрезвычайная ситуация федерального характера, однако все службы продолжают работу в штатном режиме.
  • Уничтожение колонны российских военных украинскими силами и успешный удар по вертолету армии РФ подчеркивают нарастающее напряжение в регионе.

Что известно о панике российских властей в Курской области из-за продолжения наступления ВСУ

Обстановка напряжена, действует режим чрезвычайной ситуации. Однако все службы, предприятия, в частности, администрация города, работают в штатном режиме, - заявляет Корпунков.

Российский чиновник также заявил, что якобы украинские военные используют не только боевое вооружение, но и психологическое давление с целью сеяния паники среди местных жителей, пытаясь создать неуправляемую ситуацию и хаос.

Известно, что МЧС России отнесло обстановку в Курской области к "чрезвычайной ситуации федерального характера".

В России паникуют из-за продвижения ВСУ в сторону Курской АЭС
Бронетехника ВСУ

Что известно об успехах украинских военных в Курской области

По информации аналитиков Telegram-канала NEXTA, украинскими военными была разбита колонна военных преступной армии РФ близ Рильска, где потери российских оккупантов могли составить до 500 солдат.

Сообщается, что уничтожены более десяти военных грузовиков с пехотой.

По оценкам, каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь, говорится в сообщении. – Это может стать одной из самых больших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны, – отмечают аналитики.

Также указывается, что съемка проводилась в селе Жовтневое Рыльского района Курской области.

Эти военные, среди которых могут быть срочники, вероятнее всего, послали сдерживать украинское наступление в Курской области, - подчеркивается в публикации Telegram-канала.

В то же время, FPV-дрон СБУ поразил вертолет армии РФ в Курской области.

Служба Божья отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике". На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности поражает вертолет в момент его полета, отмечает один из представителей СБУ.

В этот раз Ми-8 получил удар в хвостовую часть дроном с мощной осколочной боевой частью.

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