ВСУ разбили военную колонну армии РФ в Курской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ разбили военную колонну армии РФ в Курской области — видео

танк
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Источник:  online.ua

Украинские и российские телеграмм-каналы сообщают о новых успехах Вооруженных сил Украины на фоне их прорыва в Курскую область РФ. Так, утверждается, что воины ВСУ смогли разгромить российскую военную колонну во время одного из боев в регионе.

Главные тезисы

  • На видео можно увидеть горящую технику и трупы российских солдат на трассе в Курской области.
  • Это произошло возле села Октябрьское в Рыльском районе.
  • Под контроль ВСУ уже перешла российская газовая станция "Суджа" и немало населенных пунктов РФ.

Что происходит в Курской области — последние подробности

Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA опубликовал информацию о том, что военная колонна ВС РФ была разбита ночью 9 августа.

По предварительным данным, это произошло возле села Октябрьское в Рыльском районе Курской области.

Ни власти РФ, ни Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтверждают, однако в сети уже опубликовали фото- и видеодоказательства.

На скриншотах видео можно заметить, что российская военная колонна пылает на дороге у села Октябрьское.

Фото: скриншот

На видео также можно увидеть разбитую технику армии РФ и трупы российских солдат на трассе.

По словам самих россиян, украинские силы якобы нанесли удар с помощью HIMARS.

Количество ликвидированных российских захватчиков пока неизвестно.

Что интересно, российские власти по состоянию на утро 9 августа в очередной раз соврали, что остановили продвижение украинских сил в Курской области.

Реальную ситуацию оценить сложно, поскольку Генштаб ВСУ не комментирует события на Курщине.

Прорыв ВСУ в Курскую область. Что важно знать

6 августа российские телеграмма-каналы заявили, что Вооруженные силы Украины прорвались в Курскую область и вступили в бой с солдатами РФ.

Вечером того же дня Минобороны РФ подтвердило факт украинского прорыва и соврало, что солдаты РФ смогли остановить продвижение ВСУ.

Однако на самом деле в течение первых двух суток украинские силы смогли захватить около 11 населенных пунктов, уничтожить российский вертолет, 2 танка и взять в плен десятки российских оккупантов.

Под контроль ВСУ перешла российская газовая станция “Суджа”, а также одноименный населенный пункт.

Продвижение ВСУ в Курской области (Фото: ISW)

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин назвал последние события "масштабной провокацией ВСУ" и созвал экстренное совещание с силовиками.

Население Курской области жалуется, что власти никак не помогают ему эвакуироваться.

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