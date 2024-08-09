Аналитики спрогнозировали сценарии вероятного развития событий на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики спрогнозировали сценарии вероятного развития событий на Курщине

Военный ВСУ в Курской области
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), преступное военно-политическое руководство страны-агрессорки России попытается реализовать несколько сценариев в ответ на наступление украинских военных в Курской области.

Главные тезисы

  • Российская армия имеет несколько вероятных сценариев реакции на наступление украинских войск в Курской области.
  • Украинские военные уже продвинулись в глубь Курской области на 35 км, что может стать мощным ударом по интересам Путина.
  • Аналитики предполагают, что Россия может использовать как нерегулярные, так и регулярные силы для противостояния украинским войскам.
  • Кремлевское руководство будет пытаться вернуть утраченные территории на Курщине и остановить дальнейшее продвижение украинских военных.
  • ISW убеждены, что украинские силы достигли оперативной неожиданности вдоль границы с Россией, отсюда и скорость их продвижения.

Что известно о возможных сценариях развития событий в Курской области

Аналитики подчеркивают, что наступление украинских военных в Курской области, которое началось с прорыва границы 6 августа, продолжается дальнейшим продвижением, подтвержденным геолокационными данными и заявлениями россиян по состоянию на 8 августа.

Согласно информации, которая распространяется из разных источников, украинским военным уже удалось продвинуться в глубь 35 км от границы.

Однако украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в рамках максималистских заявлений России о продвижении украинских войск в Курской области, - отмечают аналитики.

Армия РФ будет пытаться вернуть утраченные территории на Курщине
Танк армии РФ

Как могут действовать российские оккупанты в ответ на наступление ВСУ на Курщине

В ISW убеждены, что кремлевское руководство будет пытаться вернуть утраченные территории и остановить дальнейшее продвижение украинских военных.

Аналитики подчеркивают, что существенное продвижение ВСУ явилось бы мощным ударом по усилиям кремлевского диктатора Владимира Путина, направленных на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

  • По первому сценарию командование преступной армии РФ использует призывников и подразделения пограничников ФСБ, Росгвардии и других нерегулярных сил, уже развернутых в районе границы.

  • Второй сценарий предполагает, что командование оккупационной армии РФ использует развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск.

  • Третий сценарий предполагает, что военное командование страны-агрессорки решит перебросить накопленные для запланированного наступления летом 2024 оперативные резервы, и/или относительно лучше обеспечены и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из районов боевых действий в Украине.

  • По четвертому сценарию командование российских кафиров будет стремиться сохранить силы, которые дислоцированы в Курской области и будут действовать за счет опрокидывания большого количества авиации и ударных подразделений.

Отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскскую область и скорость продвижения ВСУ указывает на то, что украинские силы "смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией", - отмечают аналитики ISW.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС отреагировали насчет наступления ВСУ в Курской области
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина пообещали по 100 долларов помощи эвакуированным из Курской области россиянам
Владимир Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина, вероятно, контролирует измерительную станцию "Газпрома" в Курской области
Станция Газпрома в Курской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?