Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), преступное военно-политическое руководство страны-агрессорки России попытается реализовать несколько сценариев в ответ на наступление украинских военных в Курской области.

Что известно о возможных сценариях развития событий в Курской области

Аналитики подчеркивают, что наступление украинских военных в Курской области, которое началось с прорыва границы 6 августа, продолжается дальнейшим продвижением, подтвержденным геолокационными данными и заявлениями россиян по состоянию на 8 августа.

Согласно информации, которая распространяется из разных источников, украинским военным уже удалось продвинуться в глубь 35 км от границы.

Однако украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в рамках максималистских заявлений России о продвижении украинских войск в Курской области, - отмечают аналитики. Поделиться

Танк армии РФ

Как могут действовать российские оккупанты в ответ на наступление ВСУ на Курщине

В ISW убеждены, что кремлевское руководство будет пытаться вернуть утраченные территории и остановить дальнейшее продвижение украинских военных.

Аналитики подчеркивают, что существенное продвижение ВСУ явилось бы мощным ударом по усилиям кремлевского диктатора Владимира Путина, направленных на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

По первому сценарию командование преступной армии РФ использует призывников и подразделения пограничников ФСБ, Росгвардии и других нерегулярных сил, уже развернутых в районе границы.

Второй сценарий предполагает, что командование оккупационной армии РФ использует развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск.

Третий сценарий предполагает, что военное командование страны-агрессорки решит перебросить накопленные для запланированного наступления летом 2024 оперативные резервы, и/или относительно лучше обеспечены и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из районов боевых действий в Украине.

По четвертому сценарию командование российских кафиров будет стремиться сохранить силы, которые дислоцированы в Курской области и будут действовать за счет опрокидывания большого количества авиации и ударных подразделений.