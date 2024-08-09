Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), преступное военно-политическое руководство страны-агрессорки России попытается реализовать несколько сценариев в ответ на наступление украинских военных в Курской области.
Главные тезисы
- Российская армия имеет несколько вероятных сценариев реакции на наступление украинских войск в Курской области.
- Украинские военные уже продвинулись в глубь Курской области на 35 км, что может стать мощным ударом по интересам Путина.
- Аналитики предполагают, что Россия может использовать как нерегулярные, так и регулярные силы для противостояния украинским войскам.
- Кремлевское руководство будет пытаться вернуть утраченные территории на Курщине и остановить дальнейшее продвижение украинских военных.
- ISW убеждены, что украинские силы достигли оперативной неожиданности вдоль границы с Россией, отсюда и скорость их продвижения.
Что известно о возможных сценариях развития событий в Курской области
Аналитики подчеркивают, что наступление украинских военных в Курской области, которое началось с прорыва границы 6 августа, продолжается дальнейшим продвижением, подтвержденным геолокационными данными и заявлениями россиян по состоянию на 8 августа.
Согласно информации, которая распространяется из разных источников, украинским военным уже удалось продвинуться в глубь 35 км от границы.
Как могут действовать российские оккупанты в ответ на наступление ВСУ на Курщине
В ISW убеждены, что кремлевское руководство будет пытаться вернуть утраченные территории и остановить дальнейшее продвижение украинских военных.
Аналитики подчеркивают, что существенное продвижение ВСУ явилось бы мощным ударом по усилиям кремлевского диктатора Владимира Путина, направленных на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.
По первому сценарию командование преступной армии РФ использует призывников и подразделения пограничников ФСБ, Росгвардии и других нерегулярных сил, уже развернутых в районе границы.
Второй сценарий предполагает, что командование оккупационной армии РФ использует развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск.
Третий сценарий предполагает, что военное командование страны-агрессорки решит перебросить накопленные для запланированного наступления летом 2024 оперативные резервы, и/или относительно лучше обеспечены и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из районов боевых действий в Украине.
По четвертому сценарию командование российских кафиров будет стремиться сохранить силы, которые дислоцированы в Курской области и будут действовать за счет опрокидывания большого количества авиации и ударных подразделений.
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