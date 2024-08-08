Преступное военно-политическое руководство России пообещало выплаты в размере 10 тыс. рублей жителям Курской области, которым пришлось уехать из-за боевых действий в регионе.
Главные тезисы
- Преступное военно-политическое руководство России обещает выплаты в размере 10 тыс. рублей жителям Курской области, эвакуированным из-за активных боевых действий.
- Путин пообещал помощь в размере 100 долларов жителям Курщины при эвакуации из региона.
- Украина усиливает принуждение на Россию с целью влиять на конфликт на Курщине и на предстоящие переговоры.
- Россия воспринимает любые компромиссы за слабость и готова идти на уступки в случае неожиданных потерь военной силы и территорий.
- Использование инструментов принуждения, включая боевые действия Украины, является ключевым фактором для воздействия на Россию и решения конфликта.
У Путина обещают жителям Курщины мизерную денежную помощь
Он также обратился к исполняющему обязанности губернатора Курской области Алексею Смирнову с поручением подсчитать убытки в регионе, нанесенные боевыми действиями.
В Курской области уже третий день продолжаются активные боевые действия. Жители российских пограничных населенных пунктов в панике эвакуируются, поскольку ситуация для них крайне опасна.
На этом фоне в сети появляются видео, где, например, жительница города Суджа Курской области (находится в девяти километрах от границы) жалуется, что власти не помогают людям выезжать и они должны спасаться собственными силами.
Что в Украине говорят о наступлении ВСУ на Курщине
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона, такие операции, как наступление ВСУ в Курской области, в перспективе положительно повлияют на предстоящие переговоры с Россией.
Подоляк отметил, что все действия военно-политического руководства Украины направлены на достижение справедливого мира.
По его словам, дополнительные потери в живой силе и технике, а также утрата территорий повышают для России плату за преступную вооруженную агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий.
Подоляк отметил, что Россия воспринимает любой компромисс за слабость и готовность оказаться перед ней на колени.
Только тогда, когда война идет не по плану России, она готова идти на компромиссы.
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