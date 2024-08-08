У Путина пообещали по 100 долларов помощи эвакуированным из Курской области россиянам
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Политика
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У Путина пообещали по 100 долларов помощи эвакуированным из Курской области россиянам

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Преступное военно-политическое руководство России пообещало выплаты в размере 10 тыс. рублей жителям Курской области, которым пришлось уехать из-за боевых действий в регионе.

Главные тезисы

  • Преступное военно-политическое руководство России обещает выплаты в размере 10 тыс. рублей жителям Курской области, эвакуированным из-за активных боевых действий.
  • Путин пообещал помощь в размере 100 долларов жителям Курщины при эвакуации из региона.
  • Украина усиливает принуждение на Россию с целью влиять на конфликт на Курщине и на предстоящие переговоры.
  • Россия воспринимает любые компромиссы за слабость и готова идти на уступки в случае неожиданных потерь военной силы и территорий.
  • Использование инструментов принуждения, включая боевые действия Украины, является ключевым фактором для воздействия на Россию и решения конфликта.

У Путина обещают жителям Курщины мизерную денежную помощь

С главой правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение об единовременной выплате по 10 тыс рублей гражданам, нуждающимся в этом, принято, и необходимые ресурсы будут направлены, - цинично заявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Он также обратился к исполняющему обязанности губернатора Курской области Алексею Смирнову с поручением подсчитать убытки в регионе, нанесенные боевыми действиями.

В Курской области уже третий день продолжаются активные боевые действия. Жители российских пограничных населенных пунктов в панике эвакуируются, поскольку ситуация для них крайне опасна.

Путин пообещал эвакуированным жителям Курщины по 100 долларов помощи
Последствия боевых действий Суджи

На этом фоне в сети появляются видео, где, например, жительница города Суджа Курской области (находится в девяти километрах от границы) жалуется, что власти не помогают людям выезжать и они должны спасаться собственными силами.

Что в Украине говорят о наступлении ВСУ на Курщине

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона, такие операции, как наступление ВСУ в Курской области, в перспективе положительно повлияют на предстоящие переговоры с Россией.

Подоляк отметил, что все действия военно-политического руководства Украины направлены на достижение справедливого мира.

Но Российская Федерация, пока не получит ответных агрессивных ударов, не будет реагировать на любые ваши предложения. Перед вторым Саммитом мира, для того, чтобы она туда пришла и была более или менее адекватной, воспринимала происходящее, а не вела себя нагло, как это присуще российской внешней политике, надо чтобы три инструмента принуждения работали. Вот сегодня мы видим, что постепенно увеличивается эффективность инструмента под названием "боевые действия Украины в зоне ведения боевых действий", – объясняет Подоляк.

По его словам, дополнительные потери в живой силе и технике, а также утрата территорий повышают для России плату за преступную вооруженную агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий.

Сегодня у них война, которая постепенно идет вглубь РФ. Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-нибудь другое, кроме страха? Нет, – убежден советник руководителя ОП.

Подоляк отметил, что Россия воспринимает любой компромисс за слабость и готовность оказаться перед ней на колени.

Только тогда, когда война идет не по плану России, она готова идти на компромиссы.

Если вы идете на переговоры по условиям России, они будут считать, что они доминируют. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все же можно что-нибудь дожать, что-то получить? Это только если они понимают, что война идет не по их сценарию. Только если они понимают, что потери в этой войне невероятны и понимают, что цена войны для них уже неподъемна, и что санкции – это только начало и они будут постепенно загонять их в средневековье. Эти инструменты должны работать, – объясняет Подоляк.

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