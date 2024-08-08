У Путина обещают жителям Курщины мизерную денежную помощь

С главой правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение об единовременной выплате по 10 тыс рублей гражданам, нуждающимся в этом, принято, и необходимые ресурсы будут направлены, - цинично заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. Поделиться

Он также обратился к исполняющему обязанности губернатора Курской области Алексею Смирнову с поручением подсчитать убытки в регионе, нанесенные боевыми действиями.

В Курской области уже третий день продолжаются активные боевые действия. Жители российских пограничных населенных пунктов в панике эвакуируются, поскольку ситуация для них крайне опасна.

Последствия боевых действий Суджи

На этом фоне в сети появляются видео, где, например, жительница города Суджа Курской области (находится в девяти километрах от границы) жалуется, что власти не помогают людям выезжать и они должны спасаться собственными силами.

Что в Украине говорят о наступлении ВСУ на Курщине

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона, такие операции, как наступление ВСУ в Курской области, в перспективе положительно повлияют на предстоящие переговоры с Россией.

Подоляк отметил, что все действия военно-политического руководства Украины направлены на достижение справедливого мира.

Но Российская Федерация, пока не получит ответных агрессивных ударов, не будет реагировать на любые ваши предложения. Перед вторым Саммитом мира, для того, чтобы она туда пришла и была более или менее адекватной, воспринимала происходящее, а не вела себя нагло, как это присуще российской внешней политике, надо чтобы три инструмента принуждения работали. Вот сегодня мы видим, что постепенно увеличивается эффективность инструмента под названием "боевые действия Украины в зоне ведения боевых действий", – объясняет Подоляк. Поделиться

По его словам, дополнительные потери в живой силе и технике, а также утрата территорий повышают для России плату за преступную вооруженную агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий.

Сегодня у них война, которая постепенно идет вглубь РФ. Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-нибудь другое, кроме страха? Нет, – убежден советник руководителя ОП. Поделиться

Подоляк отметил, что Россия воспринимает любой компромисс за слабость и готовность оказаться перед ней на колени.

Только тогда, когда война идет не по плану России, она готова идти на компромиссы.