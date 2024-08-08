У Путіна пообіцяли по 100 доларів допомоги евакуйованим з Курщини росіянам
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Політика
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У Путіна пообіцяли по 100 доларів допомоги евакуйованим з Курщини росіянам

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Злочинне військово-політичне керівництво Росії пообіцяло виплати у розмірі 10 тис рублів жителям Курської області, яким довелось виїхати через бойові дії в регіоні. 

Головні тези:

  • Путін пообіцяв жителям Курщини по 100 доларів допомоги при евакуації з регіону через активні бойові дії.
  • Офіс президента України вбачає позитивні наслідки наступу ЗСУ у Курській області для майбутніх переговорів з Росією.
  • Російська Федерація реагує на пропозиції лише під впливом агресивних ударів та втрат.
  • Україна спрямовує всі заходи на досягнення справедливого миру, а Росія сприймає компроміси за слабкість.
  • Радник президента України наголошує на важливості використання інструментів примусу для впливу на Росію в контексті конфлікту на Курщині.

У Путіна обіцяють жителям Курщини мізерну грошову допомогу

З головою уряду ми розмовляли зовсім недавно. Будемо вважати, що рішення про одноразову виплату по 10 тис рублів громадянам, які цього потребують, прийнято, і необхідні ресурси будуть направлені, - цинічно заявив кремлівський диктатор Володимир Путін.

Він також звернувся до виконуючого обов’язки губернатора Курської області Олексія Смірнова із дорученням підрахувати збитки в регіоні, спричинені бойовими діями.

У Курській області вже третій день тривають активні бойові дії. Мешканці російських прикордонних населених пунктів у паніці евакуюються, оскільки ситуація для них є вкрай небезпечною.

Путін пообіцяв евакуйованим жителям Курщини по 100 доларів допомоги
Наслідки бойових дій Суджі

На цьому тлі в мережі з'являються відео, де, наприклад, мешканка міста Суджа Курської області (перебуває в дев'яти кілометрах від кордону) скаржиться, що влада не допомагає людям виїжджати і вона повинна рятуватися власними силами.

Що в Україні кажуть про наступ ЗСУ на Курщині

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону, такі операції як наступ ЗСУ у Курській області в перспективі позитивно вплинуть на майбутні переговори з Росією.

Подоляк зазначив, що всі дії військово-політичного керівництва України спрямовані на досягнення справедливого миру.

Але Російська Федерація, поки не отримає належних агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. Перед другим Самітом миру, для того, щоб вона туди прийшла і була більш-менш адекватною, сприймала те, що відбувається, а не поводилась нахабно, як це притаманно російській зовнішній політиці, треба щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується ефективність інструменту під назвою "бойові дії України в зоні ведення бойових дій, - пояснює Подоляк.

За його словами, додаткові втрати у живій силі та техніці, а також втрата територій підвищують для Росії плату за злочинну збройну агресію проти України і окупацію українських територій.

Сьогодні вони мають війну, яка поступово йде вглиб РФ. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні, - переконаний радник керівника ОП.

Подоляк зазначив, що Росія сприймає будь-який компроміс за слабкість і готовність стати перед нею на коліна.

Тільки тоді, коли війна йде не за планом Росії, вона готова йти на якісь компроміси.

Якщо ви йдете на переговори на умовах Росії, вони будуть вважати, що вони домінують. Коли вони можуть сидіти за столом переговорів і все ж таки можна щось дотиснути, щось отримати? Це тільки якщо вони розуміють, що війна йде не за їх сценарієм. Тільки якщо вони розуміють, що втрати в цій війні є неймовірними і розуміють, що ціна війни для них є вже непідйомною, і що санкції – це тільки початок і вони будуть поступово заганяти їх в середньовіччя. Ці інструменти мають працювати, - пояснює Подоляк.

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