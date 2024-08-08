У Путіна обіцяють жителям Курщини мізерну грошову допомогу

З головою уряду ми розмовляли зовсім недавно. Будемо вважати, що рішення про одноразову виплату по 10 тис рублів громадянам, які цього потребують, прийнято, і необхідні ресурси будуть направлені, - цинічно заявив кремлівський диктатор Володимир Путін. Поширити

Він також звернувся до виконуючого обов’язки губернатора Курської області Олексія Смірнова із дорученням підрахувати збитки в регіоні, спричинені бойовими діями.

У Курській області вже третій день тривають активні бойові дії. Мешканці російських прикордонних населених пунктів у паніці евакуюються, оскільки ситуація для них є вкрай небезпечною.

Наслідки бойових дій Суджі

На цьому тлі в мережі з'являються відео, де, наприклад, мешканка міста Суджа Курської області (перебуває в дев'яти кілометрах від кордону) скаржиться, що влада не допомагає людям виїжджати і вона повинна рятуватися власними силами.

Що в Україні кажуть про наступ ЗСУ на Курщині

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону, такі операції як наступ ЗСУ у Курській області в перспективі позитивно вплинуть на майбутні переговори з Росією.

Подоляк зазначив, що всі дії військово-політичного керівництва України спрямовані на досягнення справедливого миру.

Але Російська Федерація, поки не отримає належних агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. Перед другим Самітом миру, для того, щоб вона туди прийшла і була більш-менш адекватною, сприймала те, що відбувається, а не поводилась нахабно, як це притаманно російській зовнішній політиці, треба щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується ефективність інструменту під назвою "бойові дії України в зоні ведення бойових дій, - пояснює Подоляк. Поширити

За його словами, додаткові втрати у живій силі та техніці, а також втрата територій підвищують для Росії плату за злочинну збройну агресію проти України і окупацію українських територій.

Сьогодні вони мають війну, яка поступово йде вглиб РФ. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні, - переконаний радник керівника ОП. Поширити

Подоляк зазначив, що Росія сприймає будь-який компроміс за слабкість і готовність стати перед нею на коліна.

Тільки тоді, коли війна йде не за планом Росії, вона готова йти на якісь компроміси.