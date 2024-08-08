Злочинне військово-політичне керівництво Росії пообіцяло виплати у розмірі 10 тис рублів жителям Курської області, яким довелось виїхати через бойові дії в регіоні.
Головні тези:
- Путін пообіцяв жителям Курщини по 100 доларів допомоги при евакуації з регіону через активні бойові дії.
- Офіс президента України вбачає позитивні наслідки наступу ЗСУ у Курській області для майбутніх переговорів з Росією.
- Російська Федерація реагує на пропозиції лише під впливом агресивних ударів та втрат.
- Україна спрямовує всі заходи на досягнення справедливого миру, а Росія сприймає компроміси за слабкість.
- Радник президента України наголошує на важливості використання інструментів примусу для впливу на Росію в контексті конфлікту на Курщині.
У Путіна обіцяють жителям Курщини мізерну грошову допомогу
Він також звернувся до виконуючого обов’язки губернатора Курської області Олексія Смірнова із дорученням підрахувати збитки в регіоні, спричинені бойовими діями.
У Курській області вже третій день тривають активні бойові дії. Мешканці російських прикордонних населених пунктів у паніці евакуюються, оскільки ситуація для них є вкрай небезпечною.
На цьому тлі в мережі з'являються відео, де, наприклад, мешканка міста Суджа Курської області (перебуває в дев'яти кілометрах від кордону) скаржиться, що влада не допомагає людям виїжджати і вона повинна рятуватися власними силами.
Що в Україні кажуть про наступ ЗСУ на Курщині
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону, такі операції як наступ ЗСУ у Курській області в перспективі позитивно вплинуть на майбутні переговори з Росією.
Подоляк зазначив, що всі дії військово-політичного керівництва України спрямовані на досягнення справедливого миру.
За його словами, додаткові втрати у живій силі та техніці, а також втрата територій підвищують для Росії плату за злочинну збройну агресію проти України і окупацію українських територій.
Подоляк зазначив, що Росія сприймає будь-який компроміс за слабкість і готовність стати перед нею на коліна.
Тільки тоді, коли війна йде не за планом Росії, вона готова йти на якісь компроміси.
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