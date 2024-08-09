Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), злочинне військово-політичне керівництво країни-агресорки Росії спробує реалізувати кілька сценаріїв у відповідь на наступ українських військових у Курській області.

Що відомо про ймовірні сценарії розвитку подій у Курській області

Аналітики підкреслюють, що наступ українських військових у Курській області, який почався з прориву кордону 6 серпня, продовжується подальшим просуванням, яке було підтверджено геолокаційними даними і заявами росіян станом на 8 серпня.

Відповідно до інформації, яка шириться з різних джерел, українським військовим вже вдалось просунутись у глиб на 35 км від кордону.

Однак українські сили, безумовно, не контролюють всю територію в межах максималістських заяв Росії про просування українських військ у Курській області, - наголошують аналітики. Поширити

Танк армії РФ

Як можуть діяти російські окупанти у відповідь на наступ ЗСУ на Курщині

В ISW висловили переконання, що кремлівське керівництво буде намагатись повернути втрачені території та зупинити подальше просування українських військових.

Аналітики підкреслюють, що суттєве просування ЗСУ стало б потужним ударом по зусиллях кремлівського диктатора Володимира Путіна, спрямованих на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.

За першим сценарієм , командування злочинної армії РФ використає призовників та підрозділи прикордонників ФСБ, Росгвардії та інших нерегулярних сил, вже розгорнутих в районі кордону.

Другий сценарій передбачає, що командування окупаційної армії РФ використає розгорнуте вздовж російсько-українського кордону Північне угруповання військ.

Третій сценарій припускає, що військове командування країни-агресорки вирішить перекинути накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року оперативні резерви, та/або відносно краще забезпечені й більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з районів бойових дій в Україні.

За четвертим сценарієм командування російських окупантів буде прагнути зберегти сили, які дислоковані у Курській області і діятимуть за рахунок перекидання великої кількості авіації та ударних підрозділів.