Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), злочинне військово-політичне керівництво країни-агресорки Росії спробує реалізувати кілька сценаріїв у відповідь на наступ українських військових у Курській області.
Головні тези:
- Російська армія має кілька ймовірних сценаріїв реакції на наступ українських військ у Курській області.
- Аналітики передбачають, що Росія може використати різні нерегулярні та регулярні сили для протистояння українським військам.
- Просування ЗСУ в Курській області може виявитися потужним ударом по інтересах кремлівського диктатора Путіна.
- Існують різні сценарії дій РФ у відповідь на наступ українських військ, включаючи мобілізацію різних підрозділів та авіації.
- Швидкість просування українських військ вказує на успішну оперативну діяльність та можливу несподіванку для РФ.
Що відомо про ймовірні сценарії розвитку подій у Курській області
Аналітики підкреслюють, що наступ українських військових у Курській області, який почався з прориву кордону 6 серпня, продовжується подальшим просуванням, яке було підтверджено геолокаційними даними і заявами росіян станом на 8 серпня.
Відповідно до інформації, яка шириться з різних джерел, українським військовим вже вдалось просунутись у глиб на 35 км від кордону.
Як можуть діяти російські окупанти у відповідь на наступ ЗСУ на Курщині
В ISW висловили переконання, що кремлівське керівництво буде намагатись повернути втрачені території та зупинити подальше просування українських військових.
Аналітики підкреслюють, що суттєве просування ЗСУ стало б потужним ударом по зусиллях кремлівського диктатора Володимира Путіна, спрямованих на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.
За першим сценарієм, командування злочинної армії РФ використає призовників та підрозділи прикордонників ФСБ, Росгвардії та інших нерегулярних сил, вже розгорнутих в районі кордону.
Другий сценарій передбачає, що командування окупаційної армії РФ використає розгорнуте вздовж російсько-українського кордону Північне угруповання військ.
Третій сценарій припускає, що військове командування країни-агресорки вирішить перекинути накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року оперативні резерви, та/або відносно краще забезпечені й більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з районів бойових дій в Україні.
За четвертим сценарієм командування російських окупантів буде прагнути зберегти сили, які дислоковані у Курській області і діятимуть за рахунок перекидання великої кількості авіації та ударних підрозділів.
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