ЗСУ розбили військову колону армії РФ у Курській області — відео

Українські та російські телеграм-канали повідомляють про нові успіхи Збройних сил України на тлі їхнього прориву у Курську область РФ. Так, стверджується, що воїни ЗСУ змогли розгромити російську військову колону під час одного з боїв у регіоні.

Що відбувається у Курській області — останні подробиці

Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA опублікував інформацію про те, що військова колона ЗС РФ була розбита вночі 9 серпня.

За попередніми даними, це сталося біля села Октябрськоє в Рильському районі Курської області.

Ані влада РФ, ані Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджують, однак у мережі уже опублікували фото- та відеодокази.

На скриншотах відео можна помітити, що російська військова колона палає на дорозі біля села Октябрськоє.

Фото: скриншот

На відео також можна побачити розтрощену техніку армії РФ та трупи російських солдатів на трасі.

За словами самих росіян, українські сили нібито здійснили удар за допомогою HIMARS.

Кількість ліквідованих російських загарбників наразі невідома.

Що цікаво, російська влада станом на ранок 9 серпня вкотре збрехала, що зупинила просування українських сил у Курській області.

Реальну ситуацію оцінити важко, оскільки Генштаб ЗСУ не коментує події на Курщині.

Прорив ЗСУ у Курську область. Що важливо знати

6 серпня російські телеграм-канали заявили, що Збройні сили України нібито прорвалися у Курську область й вступили у бій з солдатами РФ.

Увечері цього ж дня Міноборони РФ підтвердило факт українського прориву та збрехало, що солдати РФ змогли зупинити просування ЗСУ.

Однак насправді протягом перших двох діб українські сили змогли захопити близько 11 населених пунктів, знищити російський гелікоптер, 2 танки та взяти в полон десятки російських окупантів.

Під контроль ЗСУ також перейшла російська газова станція “Суджа”, а також однойменний населений пункт.

Просування ЗСУ у Курській області (Фото: ISW)

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін назвав останні події “масштабною провокацією ЗСУ” та скликав екстрену нараду з силовиками.

Населення Курської області скаржиться, що влада жодним чином не допомагає їм евакуюватися.