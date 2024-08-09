В России заявили о чрезвычайной ситуации федерального характера в Курской области

Утром 9 августа Министерство чрезвычайных ситуаций России объявило, что обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера.

Власти РФ не скрывают, что ситуация в Курской области обостряется

В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании, — сказано в официальном заявлении МЧС РФ. Поделиться

Однако ведомство не объясняет, что именно подтолкнуло команду министерства к такому решению.

Следует отметить, что это заявление было опубликовано после того, как стало известно, что Вооруженные силы Украины разбили большую колонну российской военной техники в Курской области.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, это произошло возле села Октябрьское в Рильском районе.

На видео также можно увидеть разбитую технику армии РФ и трупы российских солдат на трассе.

Россияне сразу заявили о том, что украинские силы якобы нанесли удар с помощью HIMARS.

Однако Генштаб ВСУ пока ничего не комментирует.

Что известно о прорыве ВСУ в Курскую область

6 августа Вооруженные силы Украины вошли на территорию Курской области РФ и вступили в бой с российскими захватчиками.

Вечером того же дня Минобороны РФ подтвердило факт украинского прорыва и соврало, что солдаты РФ смогли остановить продвижение ВСУ.

Что важно понимать, на самом деле в первые два дня украинские силы смогли захватить около 11 населенных пунктов, уничтожить российский вертолет, 2 танка и взять в плен десятки российских оккупантов.

Под контроль ВСУ также перешла российская газовая станция “Суджа”, а также одноименный населенный пункт.

Продвижение ВСУ в российском регионе продолжается.