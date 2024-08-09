В России заявили о чрезвычайной ситуации федерального характера в Курской области

Утром 9 августа Министерство чрезвычайных ситуаций России объявило, что обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера.
Главные тезисы
- Ситуация в Курской области продолжает стремительно обостряться.
- Российским властям больше не удается скрывать это от населения и международного сообщества.
- Вооруженные силы Украины разбили большую колонну российской военной техники в Курской области.
Власти РФ не скрывают, что ситуация в Курской области обостряется
Однако ведомство не объясняет, что именно подтолкнуло команду министерства к такому решению.
Следует отметить, что это заявление было опубликовано после того, как стало известно, что Вооруженные силы Украины разбили большую колонну российской военной техники в Курской области.
Как сообщают местные телеграмм-каналы, это произошло возле села Октябрьское в Рильском районе.
На видео также можно увидеть разбитую технику армии РФ и трупы российских солдат на трассе.
Россияне сразу заявили о том, что украинские силы якобы нанесли удар с помощью HIMARS.
Однако Генштаб ВСУ пока ничего не комментирует.
Что известно о прорыве ВСУ в Курскую область
6 августа Вооруженные силы Украины вошли на территорию Курской области РФ и вступили в бой с российскими захватчиками.
Вечером того же дня Минобороны РФ подтвердило факт украинского прорыва и соврало, что солдаты РФ смогли остановить продвижение ВСУ.
Что важно понимать, на самом деле в первые два дня украинские силы смогли захватить около 11 населенных пунктов, уничтожить российский вертолет, 2 танка и взять в плен десятки российских оккупантов.
Под контроль ВСУ также перешла российская газовая станция “Суджа”, а также одноименный населенный пункт.
Продвижение ВСУ в российском регионе продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-