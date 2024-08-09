У РФ заявили про надзвичайну ситуацію федерального характеру у Курській області

Вранці 9 серпня Міністерство надзвичайних ситуацій Росії оголосило, що обстановка у Курській області віднесена до НС федерального характеру.

Влада РФ не приховує, що ситуація у Курській області загострюється

В області встановлено федеральний рівень реагування. Таке рішення ухвалила Урядова комісія щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на позачерговому засіданні, — йдеться в офіційній заяві МНС РФ. Поширити

Однак відомство не пояснює, що саме підштовхнуло команду міністерства до такого рішення.

Варто зазначати, що ця заява була опублікована після того, як стало відомо, що Збройні сили України розбили велику колону російської військової техніки у Курській області.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, це сталося біля села Октябрськоє в Рильському районі.

На відео також можна побачити розтрощену техніку армії РФ та трупи російських солдатів на трасі.

Росіяни одразу заявили про те, що українські сили нібито здійснили удар за допомогою HIMARS.

Однак Генштаб ЗСУ досі нічого не коментує.

Що відомо про прорив ЗСУ у Курську область.

6 серпня Збройні сили України увійшли на територію Курської області РФ й вступили у бій з російськими загарбниками.

Увечері цього ж дня Міноборони РФ підтвердило факт українського прориву та збрехало, що солдати РФ змогли зупинити просування ЗСУ.

Що важливо розуміти, насправді протягом перших двох діб українські сили змогли захопити близько 11 населених пунктів, знищити російський гелікоптер, 2 танки та взяти в полон десятки російських окупантів.

Під контроль ЗСУ також перейшла російська газова станція “Суджа”, а також однойменний населений пункт.

Просування ЗСУ у російському регіоні триває.