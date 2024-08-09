У наступі українських військових на території Курської області бере участь одна з найкраще озброєних та мобільних бригад ЗСУ 80-та ДШБ.
Головні тези:
- 80-та ДШБ - одна з найкраще озброєних та мобільних бригад ЗСУ, що бере участь у наступі на Курщині.
- Українські сили в Курській області вперше використовують поєднання радянської та американської бронетехніки у такому обсязі.
- ЗСУ можуть зіткнутись з Північним угрупованням військ окупаційної армії РФ, що може вплинути на результати наступу на Курщині.
- Швидкість реакції російських військ може стати вирішальною у триденному українському вторгненні в Курську область.
- Від успіху українських військ у наступі на Курщині залежатиме подальший розвиток конфлікту на сході України.
Що відомо про участь однієї з накращих бригад ЗСУ у наступі на Курщині
Журналісти підкреслюють, що таке поєднання радянської і сучасної американської бронетехніки існує тільки у 80-й ДШБ.
У матеріалі підкреслюється, що нинішня операція ЗСУ у Курській області відрізняється від попередніх спроб українських сил на території Росії масштабами і динамікою просування.
Підкреслюється, що у наступі на Курщині беруть участь щонайменше три бригади із 2 тис військових кожна.
Зокрема, до наступу залучені 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.
Чи вдасться Україні досягти успіху у наступі на Курщині
Журналісти зазначають, що Україна вкладає велику кількість ресурсів для зебезпечення просування у Курській області, адже проти 10 тис українських військових може виступити Північне угруповання військ окупаційної армії РФ чисельністю у 48 тис осіб.
Однак наразі Північне угруповання російських окупантів заблоковане у Вовчанську на Харківщині.
Очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.
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