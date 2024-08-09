Україна перекинула у Курську область одну з найпотужніших бригад ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна перекинула у Курську область одну з найпотужніших бригад ЗСУ

Танки ЗСУ
Джерело:  Forbes

У наступі українських військових на території Курської області бере участь одна з найкраще озброєних та мобільних бригад ЗСУ 80-та ДШБ. 

Головні тези:

  • 80-та ДШБ - одна з найкраще озброєних та мобільних бригад ЗСУ, що бере участь у наступі на Курщині.
  • Українські сили в Курській області вперше використовують поєднання радянської та американської бронетехніки у такому обсязі.
  • ЗСУ можуть зіткнутись з Північним угрупованням військ окупаційної армії РФ, що може вплинути на результати наступу на Курщині.
  • Швидкість реакції російських військ може стати вирішальною у триденному українському вторгненні в Курську область.
  • Від успіху українських військ у наступі на Курщині залежатиме подальший розвиток конфлікту на сході України.

Що відомо про участь однієї з накращих бригад ЗСУ у наступі на Курщині

На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції, - зазначається у матеріалі видання.

Журналісти підкреслюють, що таке поєднання радянської і сучасної американської бронетехніки існує тільки у 80-й ДШБ.

У матеріалі підкреслюється, що нинішня операція ЗСУ у Курській області відрізняється від попередніх спроб українських сил на території Росії масштабами і динамікою просування.

Підкреслюється, що у наступі на Курщині беруть участь щонайменше три бригади із 2 тис військових кожна.

Зокрема, до наступу залучені 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.

Чи вдасться Україні досягти успіху у наступі на Курщині

Журналісти зазначають, що Україна вкладає велику кількість ресурсів для зебезпечення просування у Курській області, адже проти 10 тис українських військових може виступити Північне угруповання військ окупаційної армії РФ чисельністю у 48 тис осіб.

Однак наразі Північне угруповання російських окупантів заблоковане у Вовчанську на Харківщині.

Україна задіяла у наступі на Курщині найкращі бригади ЗСУ
БТР армії РФ

Очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.

Те, чи вдасться Північному угрупованню військ перекинути сили до Суджі і наскільки швидко, може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи українців. Якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони, - роблять висновок автори матеріалу.

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