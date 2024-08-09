Украина перебросила в Курскую область одну из самых мощных бригад ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина перебросила в Курскую область одну из самых мощных бригад ВСУ

Танки ВСУ
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Источник:  Forbes

В наступлении украинских военных на территории Курской области принимает участие одна из лучше вооруженных и мобильных бригад ВСУ 80-я ДШБ.

Главные тезисы

  • Участие 80-й ДШБ в наступлении на Курскую область является одним из ключевых моментов операции украинских сил.
  • Использование смеси советской и американской бронетехники усиливает эффективность ВСУ, но вызывает опасения реакции российских войск.
  • Результаты украинского наступления на Курщину могут повлиять на дальнейшее развитие конфликта на востоке Украины.
  • Большие ресурсы украинских вооруженных сил вложены в операцию в Курской области, но остаются риски взаимодействия с Северной группировкой войск оккупационной армии РФ.
  • Скорость и эффективность действий российских войск будут играть решающую роль в исходе трехдневного украинского вторжения в Курскую область.

Что известно об участии одной из лучших бригад ВСУ в наступлении на Курщине

На видео, распространившемся в социальных сетях в четверг, зафиксировано, как танк Т-64БВ или Т-80БВ, саперная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и колесные бронетранспортеры Stryker американского производства проезжают мимо украинской минометной бригаду... Из контекста понятно, что на видео зафиксированы первые моменты серьезного украинского наступления на российские позиции, отмечается в материале издания.

Журналисты подчеркивают, что такое сочетание советской и современной американской бронетехники существует только в 80-й ДШБ.

В материале подчеркивается, что нынешняя операция ВСУ в Курской области отличается от предыдущих попыток украинских сил на территории России по масштабам и динамике продвижения.

Подчеркивается, что в наступлении на Курщине принимают участие не менее трех бригад из 2 тыс военных каждая.

В частности, к наступлению привлечены 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада.

Удастся ли Украине добиться успеха в наступлении на Курщине

Журналисты отмечают, что Украина вкладывает большое количество ресурсов для обеспечения продвижения в Курской области, ведь против 10 тыс. украинских военных может выступить Северная группировка войск оккупационной армии РФ численностью в 48 тыс. человек.

Однако Северная группировка российских оккупантов заблокирована в Волчанске на Харьковщине.

Украина задействовала в наступлении на Курщине лучшие бригады ВСУ
БТР армии РФ

Очевидно, что украинские бригады намеренно пересекли границу в том месте, где Северная группировка войск была самой низкой по численности.

Удастся ли Северной группировке войск перебросить силы к Судже и насколько быстро, может стать решающим фактором в результате трехдневного украинского вторжения. Если россияне будут действовать быстро, они смогут замедлить или даже свести на нет успехи украинцев. Если же они будут двигаться медленно, то могут потерять гораздо большую часть Курской области из-за наступающих украинских колонн, - заключают авторы материала.

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