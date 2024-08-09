В наступлении украинских военных на территории Курской области принимает участие одна из лучше вооруженных и мобильных бригад ВСУ 80-я ДШБ.

Что известно об участии одной из лучших бригад ВСУ в наступлении на Курщине

На видео, распространившемся в социальных сетях в четверг, зафиксировано, как танк Т-64БВ или Т-80БВ, саперная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и колесные бронетранспортеры Stryker американского производства проезжают мимо украинской минометной бригаду... Из контекста понятно, что на видео зафиксированы первые моменты серьезного украинского наступления на российские позиции, отмечается в материале издания. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что такое сочетание советской и современной американской бронетехники существует только в 80-й ДШБ.

В материале подчеркивается, что нынешняя операция ВСУ в Курской области отличается от предыдущих попыток украинских сил на территории России по масштабам и динамике продвижения.

Подчеркивается, что в наступлении на Курщине принимают участие не менее трех бригад из 2 тыс военных каждая.

В частности, к наступлению привлечены 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада.

Удастся ли Украине добиться успеха в наступлении на Курщине

Журналисты отмечают, что Украина вкладывает большое количество ресурсов для обеспечения продвижения в Курской области, ведь против 10 тыс. украинских военных может выступить Северная группировка войск оккупационной армии РФ численностью в 48 тыс. человек.

Однако Северная группировка российских оккупантов заблокирована в Волчанске на Харьковщине.

БТР армии РФ

Очевидно, что украинские бригады намеренно пересекли границу в том месте, где Северная группировка войск была самой низкой по численности.