Мер міста Курчатов, де розташована Курська АЕС, Ігор Корпунков заявив, що українські військові перебувають за кілька десятків кілометрів і продовжують просування.

Що відомо про паніку російської влади у Курській області через продовження наступу ЗСУ

Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації. Проте всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі, - заявляє Корпунков. Поширити

Російський чиновник також заявив, що нібито українські військові використовують не тільки бойове озброєння, а й психологічний тиск із метою сіяння паніки серед місцевих жителів, намагаючись створити некеровану ситуацію та хаос.

Відомо, що МНС Росії віднесло обстановку в Курській області до "надзвичайної ситуації федерального характеру.

Бронетехніка ЗСУ

Що відомо про успіхи українських військових у Курській області

За інформацією аналітиків Telegram-каналу NEXTA, українськими військовими було розбито колону військових злочинної армії РФ поблизу Рильська, де втрати росіських окупантів могли скласти до 500 солдатів.

Повідомляється, що знищено понад десять військових вантажівок із піхотою.

За оцінками, кожна з таких вантажівок може перевозити до 35 повністю екіпірованих військових. На відео видно 14 знищених транспортних засобів, що дає змогу припустити, що внаслідок удару російська армія могла втратити від 200 до 490 солдатів за одну ніч, - ідеться в повідомленні. - Це може стати однією з найбільших разових втрат для російської армії з початку повномасштабної війни, - зазначають аналітики. Поширити

Також вказується, що зйомка проводилася в селі Жовтневе Рильського району Курської області.

Цих військових, серед яких можуть бути строковики, найімовірніше, послали стримувати український наступ у Курській області, - підкреслюється у публікації Telegram-каналу. Поширити

У той же час, FPV-дрон СБУ вразив гелікоптер армії РФ у Курській області.

Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у "Курській народній республіці". На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту, - зазначає один з представників СБУ. Поширити

Цього разу Мі-8 отримав удар у хвостову частину дроном з потужною осколковою бойовою частиною.