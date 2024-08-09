Мер міста Курчатов, де розташована Курська АЕС, Ігор Корпунков заявив, що українські військові перебувають за кілька десятків кілометрів і продовжують просування.
Головні тези:
- Українські війська продовжують просування до Курської АЕС, спричиняючи паніку серед росіян
- Аналітики вказують на значні втрати російської армії поблизу Рильська у Курській області
- СБУ здійснила успішні удари по гелікоптеру російської армії у Курській області
- Мер міста Курчатов підтверджує напружену обстановку, але стверджує, що всі служби функціонують у штатному режимі
- Засоби психологічного тиску та бойове озброєння використовуються українськими військовими для стримування російських окупантів у Курській області
Що відомо про паніку російської влади у Курській області через продовження наступу ЗСУ
Російський чиновник також заявив, що нібито українські військові використовують не тільки бойове озброєння, а й психологічний тиск із метою сіяння паніки серед місцевих жителів, намагаючись створити некеровану ситуацію та хаос.
Відомо, що МНС Росії віднесло обстановку в Курській області до "надзвичайної ситуації федерального характеру.
Що відомо про успіхи українських військових у Курській області
За інформацією аналітиків Telegram-каналу NEXTA, українськими військовими було розбито колону військових злочинної армії РФ поблизу Рильська, де втрати росіських окупантів могли скласти до 500 солдатів.
Повідомляється, що знищено понад десять військових вантажівок із піхотою.
Також вказується, що зйомка проводилася в селі Жовтневе Рильського району Курської області.
У той же час, FPV-дрон СБУ вразив гелікоптер армії РФ у Курській області.
Цього разу Мі-8 отримав удар у хвостову частину дроном з потужною осколковою бойовою частиною.
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