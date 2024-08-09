Прорив ЗСУ у Курську область. Україна проводить таємні перемовини з США

Як вдалося дізнатися американським журналістам, влада України знову просить у США дозволити бити ATACMS по РФ на тлі подій у Курській області.

Україна хоче посилити свій контрнаступ ракетами ATACMS

Видання The Washington Post звертає увагу на те, що неочікуваний та успішний прорив Збройних сил України у Курську область став новим інструментом тиску на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

На цьому тлі українські офіційні особи звернулися до Білого дому з повторним проханням дозволити їм використовувати американські ракети великої дальності ATACMS.

За допомогою цих ракет Сили оборони України планують бити по аеродромах, які Росія використовує у відповідь на курську операцію.

Якщо команда Джо Байдена нарешті ухвалить позитивне рішення, то Збройні сили України зможуть утримувати частину територій на Курщині протягом ще деякого часу.

Це дасть їм (Україні — ред.) важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією — ось про що йдеться, — цитує видання неназваного радника президента України Володимира Зеленського. Поширити

Скільки бійців ЗСУ проводять наступ у Курській області

Оскільки Генштаб ЗСУ жодним чином досі не коментував прорив на російську територію — точної інформації наразі немає.

Однак, згідно з даними видання Forbes, загадом в зоні вторгнення ЗСУ в Курську область і навколо неї може перебувати до 10 тисяч українських солдатів.

Також повідомляється про те, що наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, кожна чисельністю до 2000 осіб: 22-а, 88-а та 80-а.

Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніки.

Артилерія, безпілотники та ППО грають важливу допоміжну роль.

Дивіться: роспропаганда у прямому етері “зливає” інформацію про пересування техніки РФ:

За словами російських пропагандистів, бійці ЗСУ уже почали будувати оборонні лінії на захопленій російській території.