Прорив ЗСУ у Курську область. Україна проводить таємні перемовини з США

Як вдалося дізнатися американським журналістам, влада України знову просить у США дозволити бити ATACMS по РФ на тлі подій у Курській області.
Головні тези:
- Україна просить дозвіл від США для використання ракет ATACMS на тлі прориву ЗСУ у Курську область.
- Успішна операція Збройних сил України стала новим інструментом тиску на Путіна.
- На російській території може перебувати до 10 тисяч українських солдатів.
Україна хоче посилити свій контрнаступ ракетами ATACMS
Видання The Washington Post звертає увагу на те, що неочікуваний та успішний прорив Збройних сил України у Курську область став новим інструментом тиску на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
На цьому тлі українські офіційні особи звернулися до Білого дому з повторним проханням дозволити їм використовувати американські ракети великої дальності ATACMS.
За допомогою цих ракет Сили оборони України планують бити по аеродромах, які Росія використовує у відповідь на курську операцію.
Якщо команда Джо Байдена нарешті ухвалить позитивне рішення, то Збройні сили України зможуть утримувати частину територій на Курщині протягом ще деякого часу.
Скільки бійців ЗСУ проводять наступ у Курській області
Оскільки Генштаб ЗСУ жодним чином досі не коментував прорив на російську територію — точної інформації наразі немає.
Однак, згідно з даними видання Forbes, загадом в зоні вторгнення ЗСУ в Курську область і навколо неї може перебувати до 10 тисяч українських солдатів.
Також повідомляється про те, що наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, кожна чисельністю до 2000 осіб: 22-а, 88-а та 80-а.
Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніки.
Артилерія, безпілотники та ППО грають важливу допоміжну роль.
Дивіться: роспропаганда у прямому етері “зливає” інформацію про пересування техніки РФ:
За словами російських пропагандистів, бійці ЗСУ уже почали будувати оборонні лінії на захопленій російській території.
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