Нелегитимный президент РФ Владимир Путин, вполне возможно, отдаст приказ о передислокации российских сил на фоне ситуации на Курщине. Такой прогноз озвучил заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.

Прорыв ВСУ может изменить картину боевых действий на фронте

По убеждению эстонского разведчика, по всей вероятности, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинским активным действиям в этом регионе.

Атака украинских сил стала для них очень неожиданным и неприятным сюрпризом.

Янек Кессельманн обращает внимание на то, что согласно открытым данным, Вооруженные силы Украины смогли продвинуться примерно на 15 километров от границы вглубь Курской области.

Подполковник также предположил, что вторая линия обороны Российской Федерации частично прорвана в регионе.

Наступление украинских войск в районе Курска вероятно приведет к передислокации подразделений Российской Федерации с других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе, — сказал Кессельман. Поделиться

Что известно о прорыве ВСУ в Курскую область

6 августа Вооруженные силы Украины вошли на территорию Курской области РФ и вступили в бой с российскими захватчиками.

Вечером этого же дня Минобороны РФ подтвердило факт украинского прорыва и соврало, что солдаты РФ смогли остановить продвижение ВСУ.

Что важно понимать, на самом деле в первые два дня украинские силы смогли захватить около 11 населенных пунктов, уничтожить российский вертолет, 2 танка и взять в плен десятки российских оккупантов.

Под контроль ВСУ перешла российская газовая станция “Суджа”, а также одноименный населенный пункт.

Продвижение ВСУ в российском регионе продолжается.