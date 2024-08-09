Розвідники ЛСР звернулись із закликом до жителів Курської області
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідники ЛСР звернулись із закликом до жителів Курської області

Бійці ЛСР
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

Розвідники добровольчого Легіону “Свобода Росії” звернулись із проханням до жителів Курської області надавати інформацію про розташування техніки злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Добровольці Легіону “Свобода Росії” закликають мешканців Курської області надавати інформацію про розташування техніки злочинної армії РФ.
  • Мета наступальної операції у Курській області полягає у відволіканні уваги російських військ від ситуації на фронті в Україні.
  • Українські військові повинні стримати успіхи та зберегти динаміку руху, щоб перетворити їх на вигідні для себе аргументи.
  • Важливим аспектом є можливість українських сил зміцнити контроль над захопленою територією та відбити контратаки російських окупантів.
  • Аналіз ситуації свідчить про те, що час працює проти українців, що вимагає швидких та обгрунтованих дій для подальшого успішного розвитку подій.

Що відомо про звернення бійців ЛСР до жителів Курщини

Бійці Легіону підкреслили, що на території у 800 кв км в жодному населеному пункті не було повторення російського сценарію Бучі.

Місцеві жителі не лежать вже охололі біля доріг, а записують чолобитні російському диктатору Володимиру Путіну з проханням "допомогти”. Путін жителям Курської області не допоможе, як це було з населенням Бєлгорода, Орська, Бурятії та інших районів. А ось ми можемо. Наслідуйте приклад ТАСС, яке зняло переміщення техніки: відправляйте інформацію про місця розташування, пересування техніки та про наявність у вас іншої інформації, - зазначили в ЛСР.

Що в Україні кажуть стосовно цілей наступальної операції у Курську

Журналісти видання The New York Times із посиланням на заяву українського високопосадовця зазначають, що метою наступальної операції українських військових у Курській області є відволікання уваги злочинної армії РФ від ситуації на фронті в Україні.

Раптовий наступ Києва в РФ тимчасово змістив фокус війни, відкривши новий фронт усередині Росії і змусивши Москву вжити заходів, щоб зупинити наступ України. Водночас операція викликала питання про те, чи варто ризикувати, враховуючи, що українські сили вже розтягнуті. Також неясно, чи допоможе місія Україні поліпшити свої позиції на решті поля бою, - підкреслюється у матеріалі видання.

Військові аналітики зазначають, що головне питання наразі полягає у тому, чи зможе Україна зберегти динаміку і перетворити успіхи на вигідні для себе аргументи.

Ще невідомо, чи спробує Україна просунутися далі, щоб зміцнити контроль над захопленою нею територією, чи відступить за кілька днів, як це сталося в попередніх, менш масштабних транскордонних рейда, - зазначається у матеріалі видання.

Аналітик фінської організації Black Bird Group Еміль Кастельмі підкреслює, що українські військові не можуть продовжити рух далі на північ без розширення власних флангів і відбиття контратак російських окупантів.

Час працює проти українців... Росіяни не будуть дезорганізовані назавжди, - попереджає Кастельмі.

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