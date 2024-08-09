Что известно об обращении бойцов ЛСР к жителям Курщины

Бойцы Легиона подчеркнули, что на территории в 800 кв км ни в одном населенном пункте не было повторения российского сценария Бучи.

Местные жители не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой "помочь". Путин жителям Курской области не поможет, как это было с населением Белгорода, Орска, Бурятии и других районов. А вот мы можем. ТАСС, снявшее перемещение техники: отправляйте информацию о местоположениях, передвижении техники и наличии у вас другой информации, - отметили в ЛСР. Поделиться

Что в Украине говорят о целях наступательной операции в Курске

Журналисты издания The New York Times со ссылкой на заявление украинского чиновника отмечают, что целью наступательной операции украинских военных в Курской области является отвлечение внимания преступной армии РФ от ситуации на фронте в Украине.

Внезапное наступление Киева в РФ временно сместило фокус войны, открыв новый фронт внутри России и заставив Москву принять меры, чтобы остановить наступление Украины. В то же время, операция вызвала вопрос о том, стоит ли рисковать, учитывая, что украинские силы уже растянуты. Также неясно, поможет миссия Украине улучшить свои позиции на остальном поле боя, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Военные аналитики отмечают, что главный вопрос заключается в том, сможет ли Украина сохранить динамику и превратить успехи в выгодные для себя аргументы.

Еще неизвестно, попытается ли Украина продвинуться дальше, чтобы укрепить контроль над захваченной ею территорией, или отступит через несколько дней, как это произошло в предыдущих, менее масштабных трансграничных рейдах, - отмечается в материале издания. Поделиться

Аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастельми подчеркивает, что украинские военные не могут продолжить движение дальше на север без расширения собственных флангов и отражения контратак российских окупантов.