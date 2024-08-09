Военные ВСУ обратились к украинцам из российской Суджи — видео

Вооруженные силы Украины записали видео возле филиала "Газпрома" в Судже и заявили о контроле над городом вечером 9 августа.

ВСУ контролируют российскую Суджу

Украинские воины записали видео из российского города Суджа Курской области. Краткое обращение военных было распространено в сети.

Бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады Вооруженных сил Украины утверждают, что находятся у здания филиала российского "Газпрома".

Город контролируется Вооруженными силами Украины. В городе покой, все дома целые. Стратегический объект "Газпрома" в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады, — заявил один из военных. Поделиться

Под Суджей захвачены склады с боеприпасами

Об этом в комментарии для Nexta сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По словам Братчука, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но удерживать позиции и строить фортификации.

В Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север" РФ, которая должна была наступать на Сумщине.

Спикер УГА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были в шоке, их застыли врасплох".