Военные ВСУ обратились к украинцам из российской Суджи — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Военные ВСУ обратились к украинцам из российской Суджи — видео

Суджа
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Источник:  online.ua

Вооруженные силы Украины записали видео возле филиала "Газпрома" в Судже и заявили о контроле над городом вечером 9 августа.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины контролируют город Суджа и планируют наступление в рамках спецоперации
  • Видеообращение ВСУ из российской Суджи вызвало волнение в сети и демонстрирует контроль над городом и объектами Газпрома.
  • Бойцы Вооруженных сил Украины планируют не только наступление, но и удержание позиций и строительство фортификаций.

ВСУ контролируют российскую Суджу

Украинские воины записали видео из российского города Суджа Курской области. Краткое обращение военных было распространено в сети.

Бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады Вооруженных сил Украины утверждают, что находятся у здания филиала российского "Газпрома".

Город контролируется Вооруженными силами Украины. В городе покой, все дома целые. Стратегический объект "Газпрома" в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады, — заявил один из военных.

Под Суджей захвачены склады с боеприпасами

Об этом в комментарии для Nexta сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По словам Братчука, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но удерживать позиции и строить фортификации.

В Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север" РФ, которая должна была наступать на Сумщине.

Спикер УГА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были в шоке, их застыли врасплох".

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