Военные ВСУ обратились к украинцам из российской Суджи — видео

Вооруженные силы Украины записали видео возле филиала "Газпрома" в Судже и заявили о контроле над городом вечером 9 августа.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины контролируют город Суджа и планируют наступление в рамках спецоперации
- Видеообращение ВСУ из российской Суджи вызвало волнение в сети и демонстрирует контроль над городом и объектами Газпрома.
- Бойцы Вооруженных сил Украины планируют не только наступление, но и удержание позиций и строительство фортификаций.
ВСУ контролируют российскую Суджу
Украинские воины записали видео из российского города Суджа Курской области. Краткое обращение военных было распространено в сети.
Бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады Вооруженных сил Украины утверждают, что находятся у здания филиала российского "Газпрома".
Под Суджей захвачены склады с боеприпасами
Об этом в комментарии для Nexta сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По словам Братчука, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но удерживать позиции и строить фортификации.
В Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север" РФ, которая должна была наступать на Сумщине.
Спикер УГА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были в шоке, их застыли врасплох".
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