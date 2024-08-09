На Курщине захвачены российские склады с боеприпасами — подробности

Недалеко от города Суджа Курской области РФ захвачены склады боеприпасов, которые предназначались для наступления российских террористов на Сумскую область.
Главные тезисы
- Украинские войска захватили склады с боеприпасами на Курщине, предназначенные для наступления российских террористов на Сумскую область.
- Прорыв на российскую территорию выполняется до 10 тыс украинских солдат, с использованием советской и западной техники, включая артиллерию, беспилотники и ПВО.
- Информационная тишина и неожиданный захват складов оказывают существенное влияние на успех операции украинских войск в Курской области.
Под Суджей захвачены склады с боеприпасами
Об этом в комментарии для Nexta сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По словам Братчука, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.
Спикер УДА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были в шоке, их застали врасплох".
Сколько бойцов ВСУ проводят наступление в Курской области
Поскольку Генштаб ВСУ никоим образом не комментировал прорыв на российскую территорию — точной информации пока нет.
Однако, согласно данным издания Forbes, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область и вокруг нее может находиться до 10 тыс украинских солдат.
Также сообщается о том, что на российской территории наступают три бригады ВСУ, каждая численностью до 2 тыс человек: 22-я, 88-я и 80-я.
Для прорыва украинские силы используют советскую и западную технику.
Артиллерия, беспилотники и ПВО играют немаловажную вспомогательную роль.
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