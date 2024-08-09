На Курщине захвачены российские склады с боеприпасами — подробности

Недалеко от города Суджа Курской области РФ захвачены склады боеприпасов, которые предназначались для наступления российских террористов на Сумскую область.

Под Суджей захвачены склады с боеприпасами

Об этом в комментарии для Nexta сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По словам Братчука, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

В Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север" РФ, которая должна была наступать на Сумщине. Сергей Братчук Спикер УДА "Юг"

Спикер УДА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были в шоке, их застали врасплох".

Братчук о захвате складов

Сколько бойцов ВСУ проводят наступление в Курской области

Поскольку Генштаб ВСУ никоим образом не комментировал прорыв на российскую территорию — точной информации пока нет.

Однако, согласно данным издания Forbes, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область и вокруг нее может находиться до 10 тыс украинских солдат.

Также сообщается о том, что на российской территории наступают три бригады ВСУ, каждая численностью до 2 тыс человек: 22-я, 88-я и 80-я.

Для прорыва украинские силы используют советскую и западную технику.

Артиллерия, беспилотники и ПВО играют немаловажную вспомогательную роль.