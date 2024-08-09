На Курщине захвачены российские склады с боеприпасами — подробности
Категория
Мир
Дата публикации

На Курщине захвачены российские склады с боеприпасами — подробности

Суджа
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Источник:  online.ua

Недалеко от города Суджа Курской области РФ захвачены склады боеприпасов, которые предназначались для наступления российских террористов на Сумскую область.

Главные тезисы

  • Украинские войска захватили склады с боеприпасами на Курщине, предназначенные для наступления российских террористов на Сумскую область.
  • Прорыв на российскую территорию выполняется до 10 тыс украинских солдат, с использованием советской и западной техники, включая артиллерию, беспилотники и ПВО.
  • Информационная тишина и неожиданный захват складов оказывают существенное влияние на успех операции украинских войск в Курской области.

Под Суджей захвачены склады с боеприпасами

Об этом в комментарии для Nexta сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По словам Братчука, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

В Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север" РФ, которая должна была наступать на Сумщине.

Сергей Братчук

Сергей Братчук

Спикер УДА "Юг"

Спикер УДА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были в шоке, их застали врасплох".

Братчук о захвате складов

Сколько бойцов ВСУ проводят наступление в Курской области

Поскольку Генштаб ВСУ никоим образом не комментировал прорыв на российскую территорию — точной информации пока нет.

Однако, согласно данным издания Forbes, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область и вокруг нее может находиться до 10 тыс украинских солдат.

Также сообщается о том, что на российской территории наступают три бригады ВСУ, каждая численностью до 2 тыс человек: 22-я, 88-я и 80-я.

Для прорыва украинские силы используют советскую и западную технику.

Артиллерия, беспилотники и ПВО играют немаловажную вспомогательную роль.

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