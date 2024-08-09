На Курщині захоплені російські склади з боєприпасами — подробиці

Неподалік міста Суджа Курської області РФ захоплено склади боєприпасів, які призначалися для наступу російських терористів на Сумську область.

Під Суджею захоплено склади з боєприпасами

Про це у коментарі для Nexta повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За словами Братчука, українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції та будувати фортифікації.

У Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ" РФ, яка мала наступати на Сумщині. Сергій Братчук Речник УДА “Південь”

Речник УДА "Південь" відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції: "росіяни були шоковані, їх застигли зненацька".

Братчук про захоплення складів

Скільки бійців ЗСУ проводять наступ у Курській області

Оскільки Генштаб ЗСУ жодним чином досі не коментував прорив на російську територію — точної інформації наразі немає.

Однак, згідно з даними видання Forbes, загалом в зоні вторгнення ЗСУ в Курську область і навколо неї може перебувати до 10 тис українських солдатів.

Також повідомляється про те, що наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, кожна чисельністю до 2 тис осіб: 22-а, 88-а та 80-а.

Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніки.

Артилерія, безпілотники та ППО грають важливу допоміжну роль.