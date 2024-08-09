На Курщині захоплені російські склади з боєприпасами — подробиці

Неподалік міста Суджа Курської області РФ захоплено склади боєприпасів, які призначалися для наступу російських терористів на Сумську область.
Головні тези:
- Захоплені склади боєприпасів на Курщині призначалися для російських терористів для наступу на Сумську область.
- Українські війська готуються не лише до наступу, а й до утримання позицій та будування фортифікацій у Курській області.
- Наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, загалом до 10 тисяч українських солдатів, вважають аналітики.
- Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніку, таку як артилерія, безпілотники та ППО.
- Інформаційна тиша і несподіване захоплення складів суттєво вплинули на успіх операції українських військ.
Під Суджею захоплено склади з боєприпасами
Про це у коментарі для Nexta повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
За словами Братчука, українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції та будувати фортифікації.
Речник УДА "Південь" відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції: "росіяни були шоковані, їх застигли зненацька".
Скільки бійців ЗСУ проводять наступ у Курській області
Оскільки Генштаб ЗСУ жодним чином досі не коментував прорив на російську територію — точної інформації наразі немає.
Однак, згідно з даними видання Forbes, загалом в зоні вторгнення ЗСУ в Курську область і навколо неї може перебувати до 10 тис українських солдатів.
Також повідомляється про те, що наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, кожна чисельністю до 2 тис осіб: 22-а, 88-а та 80-а.
Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніки.
Артилерія, безпілотники та ППО грають важливу допоміжну роль.
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